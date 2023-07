Rollstuhlnutzer Lutz Vormann stößt auf unzählige Barrieren im Stadtgebiet

Von: Ina Hornemann

Lutz Vormann auf seinem Balkon im Ellen-Scheuner-Haus. Sein elektrisch betriebener Rollstuhl ist Tor zur Freiheit und Hindernis zugleich. Längst nicht überall kann der Stuhl herrollen und durch jede Tür passt er auch nicht. „Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, die Stadt barriereärmer zu gestalten. Der Bewohnerbeirat des Ellen-Scheuner-Hauses wird Rat und Verwaltung gerne beraten.“ © Hornemann

Kaum war das Ellen-Scheuner-Haus wieder in die Innenstadt gezogen, war auch Lutz Vormann wieder im Stadtbild präsent. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende war nur sehr eingeschränkt mobil, während die Pflegeeinrichtung eine Interimsunterkunft in der steilen Bornstraße hatte. „Mein Elektrorollstuhl hat zwar eine Motorbremsung für Bergabfahrten, doch bei einem solchen Gefälle traue ich der nicht...“

Altena – Die tägliche Runde durch „sein“ Altena genießt der 59-Jährige sehr. Alle paar Meter macht er Halt, weil er wieder Bekannte getroffen hat. Eine spontane Tasse Kaffee kann er aber fast überall nur bei schönem Wetter trinken oder in einer Lokalität, die Schirme und Sonnensegel anbietet. „Rein komme ich fast nirgendwo mit meinem Rollstuhl“, schildert Vormann seine Erfahrungen.

Damit geht es ihm nicht allein so. Jede Menge Altenaer sind im Gehen eingeschränkt. Seit Altenas zentrale Pflegeeinrichtung wieder in der Stadt angesiedelt ist, sieht man wieder deutlich mehr Nutzer von Rollstühlen, Rollatoren oder anderen Gehhilfen in der Innenstadt. Auch sie können ohne Unterstützung nur erschwert einkehren oder Erledigungen machen. Das wurmt Lutz Vormann so, dass er tatsächlich wieder über eine Ratskandidatur nachdenkt. „Dann wird Barrierefreiheit eines meiner Schwerpunktthemen“, betont er.

Von politischer Arbeit hat er sich nicht abhalten lassen nach dem Schlaganfall. Sobald der Körper wieder aufrecht sitzen konnte, ließ er sich von der Feuerwehr die Stufen zum Rathaus hinauftragen. „Ist aber alles keine Dauerlösung. Sollte ich noch mal gewählt werden, muss ich auf eine stabile Rampe bestehen. Sie sollte ohnehin da sein. Jeder Bürger hat das Recht auf Teilnahme am öffentlichen Teil der Ratssitzungen.“

Als Vormann erstmals als Rollstuhlnutzer an einer Aufsichtsratssitzung der Baugesellschaft teilnehmen sollte, bot man ihm an, in die Burg Holtzbrinck auszuweichen. „Die ist ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für Gehbehinderte geworden mit ihrem Aufzug und den rollstuhlgerechten Toiletten“, berichtet Vormann. Er selbst bewegt sich selbstständig nur noch im kleinen Radius voran. „Wenn ich auf die Toilette muss, kann ich schnell kehrt machen und im Scheuner-Haus gehen. Man ist leider überhaupt nicht mehr spontan“, schildert er.

Mit Tim Suthamphong hat er einen Zahnarzt in der Kirchstraße gefunden, den er aufsuchen kann. Der Hausarzt kommt ins Haus. Für Fahrten zu anderen medizinischen Untersuchungen muss ein Taxi mit Rollstuhllift kommen, für das die Pflegekasse aufkommt. Für private Unternehmungen zahlt Lutz Vormann das Taxi selbst. „Shoppen gehen kann ich aber eh nicht in den Läden. Ich komme fast nirgendwo hinein. Ich scheitere übrigens nicht nur an Stufen, sondern auch an zu hohen Bordsteinen“, erklärt der Altenaer. Über jene Barrieren spricht er offen, nüchtern und ohne Groll. Er weiß, dass die Topografie nicht wegzudiskutieren ist. „Aber man kann Städteplanern durchaus mitgeben, dass Kopfsteinpflaster zwar seinen Reiz hat, aber auch eine Mobilitätskatastrophe darstellt.“

Lob hat Vormann auch im Gepäck. Für die Betreiber der ehemaligen Drogerie Tante Carola, die immer eine Anlegerampe bereit hatten. Für Lazarus Oustabasidis, den Betreiber des Bierstübchens Taverne, der sich nun auch so eine anschaffen möchte. Für die Security-Bediensteten beim Altenaer Schützenfest, die ihm spontan Barrierefreiheit schufen, damit er problemlos mitfeiern konnte.

All jene Bestrebungen sind aber von gutem Willen abhängig und haben nichts mit der UN-Behindertenrechtskonvention zu tun, der sich Deutschland im Jahr 2008 verpflichtet hat. „Sehen tut man davon herzlich wenig“, bedauert Vormann. Auf dem Papier garantiert sie Inklusion und Teilhabe an allen Orten. „Aber man könnte ja einen Einserschüler im Rollstuhl nicht mal aufs eigene Gymnasium in dieser Stadt schicken.“

Solche Sachen will Lutz Vormann ins Gedächtnis rufen. Und er lädt Stadtrat und Altenaer Verwaltung gerne dazu ein, mal den Bewohnerbeirat des Ellen-Scheuner-Hauses zu besuchen. „Da werden unzählige Beispiele über Barrieren zu hören sein. Und bestimmt haben wir auch den ein oder anderen Tipp zum Abbau. An dem Thema bleibe ich dran, das verspreche ich!“