Sponsorenlauf der Altenaer Schulen im September

Von: Markus Wilczek

Auf dem Kunstrasen am Pragpaul fand im Mai der große Sport- und Erlebnistag der Gemeinschaftsgrundschule statt. Hier werden im September auch die Runden für den guten Zweck gelaufen. © Wiechowski, Jona

Mehrere Sportstätten in Altena sind marode und in keinem guten Zustand. Damit sich das ändert, möchten die Altenaer Schulen gemeinsam einen Beitrag leisten. Mit einem Sponsorenlauf.

Altena - „Der Erlös der Aktion soll der Modernisierung und der Wiederherstellung der Altenaer Sportstätten dienen. So möchten wir als Schulen einen Beitrag leisten, weil wir die Sportstätten für unseren Unterricht benötigen. Auch bei den Schülern und natürlich auch deren Eltern möchten wir so das Bewusstsein dafür wecken, wie notwendig die Sportstätten auch für sie persönlich sind“, sagt Wolfgang Wilbers Rektor der Gemeinschaftsgrundschule Altena. Details der Aktion sollen in der kommenden Woche präsentiert werden.

Der Zeitraum ist aber bereits bekannt. Für den guten Zweck gelaufen werden kann von Montag, 4. September, bis Mittwoch, 6. September. Teilnehmen werden die Dritt- und Viertklässler der Grundschulen sowie die Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs der weiterführenden Schulen.

Gelaufen wird am Pragpaul

In den nächsten Tagen werden die Schüler mögliche Förderer um ihre Unterstützung bitten. Für jede gelaufene Runde (etwa 200 Meter auf dem Kunstrasen des Pragpaul) können Sponsoren einen Einsatz geben, der komplett in die Modernisierung der Sportanlagen gesteckt wird. „Aber Achtung: Die Kinder und Jugendlichen der Altenaer Schulen sind fit und sie wollen in 50 Minuten so viele Runden wie möglich laufen“, heißt es in einer Mitteilung der Fachschaften Sport der Altenaer Schulen.

Die Schüler sammeln ab jetzt auf ihren Laufkarten Sponsoren, die sich mit einem Geldbetrag eintragen, den sie für jede gelaufene Runde spenden möchten. Sie können auch einen maximalen Spendenbetrag notieren.

Rundenzahl wird auf Laufkarten eingetragen

Nach dem Sponsorenlauf werden die gelaufenen Runden auf den Laufkarten eingetragen, der von den Sponsoren pro Runde zugesicherte Betrag wird mit den gelaufenen Runden des Kindes multipliziert und das Geld dann eingesammelt.