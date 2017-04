Das Splenterrölleken steht

Wasserrad am Markaner geht vermutlich erst wieder im Mai in Betrieb

+ © Bonnekoh Altenaer nennen das Wasserrad am Markaner liebevoll Splenterrölleken. Diese Wasserplastik geht auf einen Entwurf von Lutz Bernsau zurück, der damit an die Drahtrollen im Tal der Lenne erinnern wollte. Weil ein Lager gebrochen ist, steht es zurzeit. © Bonnekoh

Altena - Das Splenterrölleken am Markaner ist außer Betrieb. In mächtiger Schieflage hängt das stattliche Wasserrad in der Verankerung. Damit es nicht völlig auf das es umgehende Kiesbett abstürzt, hat die Verwaltung es mit einer Kette und einem Schloss sichern lassen.