Sperrung auf B236 in Altena: Termin für wichtige Reparatur steht noch nicht fest

Von: Jona Wiechowski

Teilen

An der Stützmauer an der Lüdenscheider Straße wurden Mängel festgestellt. Seitdem wird der Verkehr per Ampelanlage geregelt und läuft einspurig an der Baustelle vorbei. © WIECHOWSKI

Seit Freitag läuft der Verkehr auch an der Lüdenscheider Straße (B236) nur noch halbspurig. Grund sind Schäden an einer Stützmauer ein paar Meter hinter dem ehemaligen Gelände der Firma Duschking.

Altena – Am Montag hat sich Straßen.NRW zusammen mit einer Baufirma vor Ort umgesehen, „um die Möglichkeiten einer Notinstandsetzung der Stützmauer zu besprechen“, wie Straßen.NRW-Pressesprecherin Julia Ollertz auf Nachfrage der Redaktion berichtet.

Die Baufirma sei nun angefragt worden, ein entsprechendes Angebot abzugeben, berichtet die Pressesprecherin weiter. „Dieses Angebot wird dann von uns fachlich geprüft.“ Verbindliche Angaben, wann an der Baustelle mit den eigentlichen Reparaturarbeiten begonnen werden kann und wann diese abgeschlossen sind, gibt es noch nicht. Sobald das der Fall sei, wolle Straßen.NRW noch einmal informieren.

Wie berichtet, waren im Rahmen einer turnusmäßigen Kontrolle „Ausbrüche in der Natursteinmauer“ festgestellt worden, wie Ollertz am Freitag mitgeteilt hat. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und um den Gefahren aus möglicherweise abrutschendem Stützwandmaterial entgegenzuwirken, waren gleich am Freitag auf einem Abschnitt mehreren Metern mit einem Bagger große Beton-Legosteine auf die Fahrbahn gestellt worden. Ampeln regeln seitdem den Verkehr um die Stelle herum.

Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, war bereits Ende der Woche die Rede davon, dass schnellstmöglich eine Notinstandsetzung der Stützwand erfolgen solle.

Mit mehreren großen Beton-Legosteinen wurde der betroffene Bereich der Stützmauer bereits am Freitag abgesichert. © Wiechowski, Jona

Die neue Baustelle an der Lüdenscheider Straße ist nicht die einzige auf der B236 in Altena: Nicht weit entfernt läuft der Verkehr schon seit vielen Monaten einspurig. Zwischen der Werdohler Straße (B236) und dem Obergraben des Wasserkraftwerks Schwarzenstein wird bekanntlich die Stützmauer nach dem verheerenden Hochwasser 2021 neu errichtet. Die Arbeiten dauern an, befinden sich laut Straßen.NRW aber nach wie vor im Zeitplan. Vor 2024 werden sie aber aller Voraussicht nach nicht abgeschlossen sein.