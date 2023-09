Spendenlauf um die Fuelbecke: Neuauflage von „Lauf für Deinen Verein“

Von: Markus Wilczek

Immer rund um die Fuelbecke für den guten Zweck: Dies können Läufer aller Altersklassen auch in diesem Jahr bei „Lauf für Deinen Verein“ tun. © Archiv

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr der Aktion „Lauf für Deinen Verein! Runde um Runde für Deinen Herzensverein“, veranstalten die Stadtwerke Altena auch 2023 wieder diesen ganz besonderen Spendenlauf um die Fuelbecker Talsperre.

Altena – Am Samstag, 9. September, haben Läufer von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, Runden um die Talsperre zu drehen und dabei etwas Gutes zu tun: Pro gelaufener Runde spenden die Stadtwerke Altena 5 Euro an einen Verein nach Wahl des Läufers – egal, ob aus dem Sport-, dem Kulturbereich oder dem Schützenwesen.

„Mitmachen kann jeder, der einem Altenaer Verein – und durch die sportliche Betätigung auch sich selbst – etwas Gutes tun möchte“, sagt Franziska Bayerl von den Stadtwerken Altena. Einzige Voraussetzung: Der Wunschverein muss in der Burgstadt ansässig sein. Läufer aus Nachbarstädten können mitlaufen, wenn sie selbst Mitglied eines Altenaer Vereins sind.

Strecke muss an einem Stück gelaufen werden

„Die Strecke muss am Stück gelaufen werden. Jeder Teilnehmer kann nur einmal mitmachen“, nennt Bayerl die Regularien. Eine Runde um die Fuelbecke ist etwa zwei Kilometer lang.

Gezählt werden können die Runden mit Plastikchips. „Alternativ kann die Strecke per Smartwatch oder ähnlichen Geräten getrackt werden“, sagt Bayerl. Anschließend muss jeder Läufer noch seine Teilnehmerkarte ausfüllen, die Anzahl der gelaufenen Runden und den Verein, der mit einer Spende der Stadtwerke bedacht werden soll, eintragen.

Plakate und Karten auf der Homepage der Stadtwerke

Um in den eigenen Vereinen Werbung für den Spendenlauf zu machen und so möglichst viele Läufer zum Mitmachen zu animieren, bieten die Stadtwerke auf ihrer Homepage (www.stadtwerke-altena.de) Plakate zum Download an. Die Teilnehmerkarten können dort ebenfalls im Vorfeld heruntergeladen und vorausgefüllt mitgebracht werden.

„Lauf für Deinen Verein“ ist die Nachfolgeaktion von „Schwimm für Deinen Verein“, die die Stadtwerke 2020 zum 50-jährigen Bestehen des Bades in Dahle veranstaltet hatten. Im Anschluss war schnell klar, dass die Aktion wiederholt werden sollte. Dann kam die Jahrhundertflut im Sommer 2021. Seitdem verfügt Altena über kein funktionstüchtiges Bad mehr. Das Frei- und Hallenbad in Dahle wurde durch die Wassermassen schwer beschädigt, der Wiederaufbau wird noch Jahre dauern.

2022 wurden mehr als 1000 Runden gelaufen

Als Ersatz initiierten die Stadtwerke im vergangenen Jahr den Lauf um die Fuelbecke. Dabei wurden insgesamt 1083 Laufrunden absolviert, so dass 5470 Euro zusammenkamen. Ein Privatmann, der anonym bleiben wollte, stockte diese Summe um 750 Euro auf 6220 Euro auf. Bedacht mit jeweils einer Spende der Stadtwerke wurden im Nachgang 29 Vereine. Mit 755 Euro den größten Teilbetrag bekam der TV Städtisch-Rahmede, für den 151 Runden gelaufen wurden. Auf den Rängen zwei und drei folgten der Förderverein der Löschgruppe Rosmart mit 137 Runden (735 Euro) sowie der FC Altena mit 131 Runden (655 Euro). Am 9. September bietet sich nun allen Läufern eine neue Chance, die Kasse ihres Herzensvereins zu füllen.