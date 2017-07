SPD: Neue Ideen zur Altenaer Feuerwache

Da hat Lutz Vormann mal wieder vorschnell etwas falsch verstanden oder die SPD hat den Vorschlag der Feuerwehr ein wenig abgeändert.

Der Vorschlag der Feuerwehr lautet 6 + 2. Also 6 Funktionsstellen im Tagesdienst und davon 2 Stellen dann im 24 Stunden-Schichtdienst, und zwar in der Woche, an den Feiertagen und an den Wochenenden. So haben zumindest heute Herr Grass und Herr Brockhaus uns (Herrn Diel und mir) "ihr" Modell erklärt.

Der Vorteil bei einer 2-Personen-Schicht ist, dass diese beiden als First Responder (das würde ansonsten bei einer reinen Tageswache nach Ende des Dienstes wegfallen) dienen, aber auch, dass die beiden Feuerwehrleute den Freiwillingen ne Menge Einsätze abnehmen können = z.B. "Person hinter verschlossener Tür", "Tote Tiere" etc. (ich bin nur "Theoretiker", deshalb bitte die "unfachmännischen" Ausdrücke entschuldigen). Da wurde heute bei dem Besuch der Feuerwehr einiges aufgezählt, dass diese beiden Leute dann machen können.

Zudem würden bei diesem Modell die Einkommenseinbußen bei den Feuerwehrbeamten zum großen Teil aufgefangen werden. Und die Freiwilligen würden nur zu einem sehr geringen Teil mehr belastet.

Wenn die 2er Schicht nur in der Woche 24-Stunden-Dienst macht, würde die Mehrbelastung der Freiwilligen Feuerwehr kaum spürbar sein und die Einkommenseinbußen wieder größer

Was Herr Vormann auch vergessen hat, ist die Tatsache, dass für einen wirklich sicheren Einsatz der Feuerwehr die Tagesschicht aus 8 Funktionsstellen bestehen müsste und die 6 Stellen eigentlich schon unter der untersten Grenze sind

Laut Abschlussbericht des untersuchenden Büros wären schon 7 Funktionsstellen eigentlich nicht ausreichend und bei bestimmten Einsätzen wäre "planmäßig" die erforderlich Eigensicherung bei Atemschutzeinsätzen der Feuerwehr für ein gewisse Zeit nicht gewährleistet.

Ach ja, sparen würde man bei 8 + 2 voraussichtlich trotzdem

Wenn Herr Vormann genauso "jungfräulich" wie meine Person in die Sitzung gegangen ist, warum steht dann im Abschlussbericht vom Juni 2016, dass alle "politischen Funktionsträger" jederzeit informiert waren?

Aber das sollte man nicht hier klären.

Viel wichtiger ist, dass der Rat geschlossen das Beste für die Feuerwehr und die Bürger erreicht. Wenn dabei noch gespart werden kann, umso besser