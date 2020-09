Wahlpanne mit gravierenden Folgen

SPD, SDA und FDP erinnern Verwaltung an Vorgänge im Jahr 2014

+ © Bender Nachzählen sechs Monate nach der Wahl: Dennis Bomkamp, Fabian Günster und Frank Wachsmuth am 16. November 2014 bei der Nachwahl im Gemeindezentrum Mühlendorf. © Bender

Altena – Mit einem Brief an Wahlleiter Stefan Kemper haben Thorsten Janson (SPD), Ulrich Biroth (SDA) und Bernhard Diel (FDP) auf eine Anfang letzter Woche bekannt gewordene Panne beim Versand der Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl am kommenden Sonntag reagiert. Sie weisen darin auf die Kommunalwahl 2014 hin, bei der eine ebenfalls wegen vertauschter Stimmzettel erforderlichen Nachwahl in einem Stimmbezirk gravierende Folgen hatte.