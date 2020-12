Wieder eine weniger: Sparkasse schließt weitere Filiale im MK

Die Sparkasse schließt zum Jahresende eine weitere Filiale im MK. Allein in der Stadt ist es die dritte in kurzer Zeit.

Altena – Die Sparkasse schließt zum Jahresende ihre Filiale an der Kirchstraße. Das gab Marketingleiter Tomislav Majic am Dienstag (15. Dezember) bekannt. Der Geldautomat an der Kirchstraße bleibe aber bestehen, versicherte er.

Beschlossen wurde die Schließung vom Verwaltungsrat. Sie war absehbar: Im Laufe der Jahre waren die Öffnungszeiten der Filiale immer weiter reduziert worden. Zuletzt hatte sie außer an Markttagen nur noch zwei Stunden pro Tag geöffnet.

Nur 500 Meter zwischen zwei Filialen in Altena

Die Zahl der Kunden sei auch deshalb sehr überschaubar gewesen, sagte Majic und wies darauf hin, dass diese Filiale und die Hauptstelle am Markaner nur rund 500 Meter auseinander liegen.

Nach dieser Schließung ist neben der Hauptstelle die Filiale in Dahle die einzige Niederlassung, in der noch Menschen arbeiten. Der Standort Kirchstraße wird nach Knerling und Altroggenrahmede der dritte reine SB-Standort in Altena sein, wobei die Sparkasse nach einer Alternative für den Standort in der Rahmede sucht.