Musikalisches Highlight: Soul-Legende Leroy Emmanuel live in Altena

Der österreichische Hammond-Spieler Christian Wegscheider und der Schlagzeuger Csaba Schmitz komplettieren das „Leroy Emmanuel Trio“. © HORNEMANN

Er gilt als ehrwürdiger Statthalter US-amerikanischer Soul-Geschichte, stand mit namhaften Musikern auf der Bühne und geht mit 77 Jahren immer noch auf Tour.

Altena – Am Pfingstmontag, 29. Mai, gastiert Leroy Emmanuel gemeinsam mit Christian Wegscheider und Csaba Schmitz einmal mehr im Café Kouressis in Altena. Als besonderer Gast wird zu der Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, Michael Theissing-Tegeler erwartet. Er war 20 Jahre lang Posaunist bei der Kölner Kult-Band Brings.

Wie es in der Mitteilung der Veranstalter heißt, hat Leroy Emmanuel seit den 60erJahren mit so ziemlich allen Größen des Funk & Soul gespielt und an dutzenden von Aufnahmen mitgewirkt. Als musikalischer Wegbegleiter und Freund von Marvin Gaye war er fester Bestandteil des Motown-Labels aus Detroit. Auch auf dem 2019 posthum erschienenen Marvin Gaye Album-„You‘re The Man“ sei Leroy Emmanuel zu hören.

Auch die vier Alben seiner eigenen Band „The Counts“ aus den 70er Jahren haben unter Musikliebhabern Kultstatus und sind vom „Who is Who“ des Hip Hop, darunter Snoop Dogg, Dr. Dre oder Kayne West bereits gesampelt worden, heißt es in der Ankündigung weiter.

Leroy Emmanuel trat schon mehrfach im Altenaer Café Ko auf. © HORNEMANN

Seit mehr als zehn Jahren macht der charismatische Sänger und Gitarrist Leroy Emmanuel regelmäßig Tour-Stops im Café Kouressis in Altena – und hat dabei über die Jahre nichts an Ausstrahlungskraft und Bühnenpräsenz eingebüßt. „Mit 77 Jahren tourt er immer noch so regelmäßig, wie andere zur Arbeit gehen. Und das ist für jeden Liebhaber dieser Musik ein großes Glück“, schreiben die Veranstalter. Komplettiert wird das Leroy Emmanuel Trio“ von dem österreichischen Hammond-Spieler Christian Wegscheider und dem Schlagzeuger Csaba Schmitz. Bestens aufeinander eingespielt habe das Trio 2016 ein Album veröffentlicht, dessen Vinyl-Version schon jetzt ein begehrtes Sammlerstück sei. „Es ist uns eine Freude, mit dem Posaunisten und Funkateer Michael Theissing-Tegeler einen besonderen Gast anzukündigen. Der gemeinsame Auftritt vom LET mit MTT ist Nitroglycerin des Funk und hoch explosiv“, versprechen die Veranstalter.

Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.