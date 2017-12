Altena feiert Stadtjubiläum

650 Jahre Freiheitsrechte

+ © Bender Viele Altenaer und Ehrengäste hatten am Abend den Weg in die Lutherkirche gefunden. © Bender

Altena - Festlicher Schlusspunkt eines imposanten Jubiläumsjahres: Viele hundert Altenaer feierten am Mittwoch in der Lutherkirche den 650. Jahrestag der Verleihung der Freiheitsrechte an die Stadt durch Graf Engelbert III. von der Mark. Im Rahmen einer Sonderratssitzung wurden sie von Turmbläsern mit kraftvollen Fanfarenstößen begrüßt und in einem historischen Ratsanspiel von Karsten Wolfewicz in mittelalterliche Ratsgeflogenheiten eingeführt.