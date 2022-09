Sommertour der CDU: Stand auf dem Wochenmarkt

Von: Markus Wilczek

Teilen

Der Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak ist am Donnerstag am Stand der CDU auf dem Wochenmarkt. © picture alliance / Wolfgang Borr

m Rahmen der Sommertour der CDU Altena durch das Stadtgebiet unter dem Motto „Mit der Quasselbüchse auf Tour“, sind einige Ratsmitglieder der Christdemokraten zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak am Donnerstag, 15. September, von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten.

„Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sorgen und Nöte gehört werden. Die Sommertour ist ein wichtiges Angebot, um für die Altenaer da zu sein. Mit Paul Ziemiak wissen wir eine starke Stimme an der Seite der Menschen in unserer Region“, sagt Franziska Hollstein, Vorsitzende der CDU Altena.

Paul Ziemiak rechnet mit einem großen Gesprächsbedarf bei den Altenaern: „Die explodierenden Kosten für Lebensmittel, Strom, Gas und Benzin bereiten uns allen Sorgen. Dabei stellt die Bundesregierung keine vernünftigen Lösungen in Sicht. Auch die aktuelle Verkehrslage in der Region ist für die Menschen untragbar. Es sind viele Themen, die die Menschen bewegen, und alle haben einen Anspruch auf das Ohr der Politik. Ich freue mich auf viele Begegnungen in Altena.“

Kontakt: Bürger, die die Termine der CDU-Sommertour nicht persönlich wahrnehmen können, können sich mit ihrem Anliegen auch per E-Mail unter der Adresse info@cdu-altena.de an die Verantwortlichen der heimischen CDU wenden.