120 Quadratmeter Wald brennen: Löschwasserhydrant ausgefallen

Von: Maximilian Birke

Die Feuerwehr ist im Einsatz. © Tim Oelbermann/imago

Sirenenalarm durchschneidet die sonntägliche Ruhe in der Burgstadt. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um einen Waldbrand zu bekämpfen.

Update vom 4. Juni, 15.00 Uhr: Wie Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle mitteilt, konnte der Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Demnach loderten die Flammen auf einer Fläche von 100 bis 120 Quadratmetern in Steilhanglage. Besondere Herausforderung: Der nächstgelegene Hydrant war ausgefallen.

Deshalb musste die Feuerwehr rund 350 Meter Schlauchleitung legen und das Löschwasser aus anderen Hydranten entnehmen. Insgesamt drei Angriffstrupps kämpften in dem Waldgebiet gegen die Flammen an.

[Erstmeldung] Altena - Wie aus der Leitstelle der Feuerwehr zu erfahren ist, soll an es der Buchholzstraße in einem Waldstück brennen. Fotos von Anliegern in sozialen Netzwerken scheinen die Erstinformationen zu bestätigen: Trockenes Laub und Waldboden stehen dort in Flammen. Die Feuerwehr Altena ist unterwegs um die unkontrollierte Ausbreitung des Brandes zu verhindern und die Flammen zu löschen.

Wir berichten weiter.