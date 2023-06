Sirenenalarm in Altena: Feuerwehr rückt zum Burggymnasium aus

Von: Markus Wilczek

Das Burggymnasium in Altena. © Bender, Thomas

Sirenenalarm am Morgen des Fronleichnamstages in Altena: Am Burggymnasium hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Der Grund für den Einsatz lag aber nicht im Inneren des Gebäudes.

Kleines Feuer, große Auswirkungen: Das war das Fazit eines Einsatzes der Altenaer Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Wehrkräfte waren am Feiertag mit einem Großaufgebot zum Burggymnasium gerufen worden. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort war der Grund für den Einsatz schnell gefunden - und es gab Entwarnung. Denn in Flammen stand lediglich ein kleiner Plastikmülleimer, den die Einsatzkräfte schnell gelöscht hatten. Weil dieser sich aber in unmittelbarer Nähe des Gebäudes befindet, war Rauch wohl über die Lüftung ins Innere gelangt. „Deshalb hat die Brandmeldeanlage ausgelöst und uns auf den Plan gerufen“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle auf Anfrage der Redaktion.

Nachdem die Wehr auch die Brandmeldeanlage zurückgesetzt hatte, gab es vor Ort nichts mehr zu tun und das lange Schützenfest-Wochenende in der Burgstadt startete für die Feuerwehr glücklicherweise nicht mit einem größeren Einsatz.