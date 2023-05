Sirenenalarm bei VDM: Einsatz für die Werkfeuerwehr

Von: Markus Wilczek

Bei VDM in Altena war am Mittwochmorgen die Werkfeuerwehr im Einsatz. © Heyn, Volker

Aufregung herrschte am Mittwochmorgen in Altena. Gegen 8.40 heulte gleich für mehrere Minuten ununterbrochen eine Sirene auf dem Werksgelände von VDM Metals an der Kleffstraße.

Viele Bürger zeigten sich besorgt und teilweise auch verängstigt aufgrund des Dauer-Warntons.



Auf Anfrage der Redaktion konnte Unternehmenssprecher Philipp Verbnik jedoch Entwarnung geben. Es sei aus dem laufenden Produktionsbetrieb zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. „Deshalb hat die Brandmeldeanlage ausgelöst“, sagte Verbnik. Die Werkfeuerwehr habe daraufhin den Produktionsbereich kontrolliert. Größere Maßnahmen seien jedoch nicht erforderlich gewesen.

Feuerwehr Altena nicht im Einsatz

Unterstützung durch die Feuerwehr Altena war nicht erforderlich. Dort gab es am Mittwochmorgen keinen Einsatz bei VDM, wie Pressesprecher Philipp Selle auf Nachfrage bestätigte.