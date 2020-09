Feuer unterm Dach: Brand  bei Dachdecker-Arbeiten

[Update] Bei Dachdecker-Arbeiten ist ein Brand im Mühlendorf in Altena ausgebrochen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Nun ist klar: es waren Dachdecker-Arbeiten, die den Brand unterm Dach eines Hauses am Gehegden Weg im Mühlendorf auslösten. Dachdecker hatten dort Dachpappe verschweißt, dabei lösten Funken das Feuer aus. Die Handwerker konnten den Brand aber selbst löschen.

Brand unterm Dach im Mühlendorf: Feuerwehr kontrolliert

Derzeit kontrollieren Einsatzkräfte der Feuerwehr, ob es keine weiteren Glutnester gibt und keine Gefahr mehr besteht.

Erstmeldung: Die Sirenen heulten am Freitagmittag in Altena los: Der Dachstuhl eines Hauses am Gehegden Weg im Mühlendorf hat Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Der Einsatz läuft aktuell.

Im Kreis Olpe brannte ein komplettes Wohnhaus bis auf die Mauern nieder. Wie das passieren konnte, ist völlig unklar.