Pflegeberatung mitten im Donnerstagseinkauf

+ © Thomas Bender Simone Kuhl und Monika Hosang informierten auf dem Wochenmarkt über die Pflegeberatung des Märkischen Kreises. © Thomas Bender

Altena - Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Altenaer, die Fragen zum Thema Pflege haben, werden im Kreishaus II an der Bismarckstraße bestens beraten. Dort ist nämlich die Pflegeberatung des Märkischen Kreises zuhause. Dort arbeiten examinierte Krankenschwestern, die Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen nicht nur mit praktischen Tipps weiterhelfen, sondern auch beim Ausfüllen von Anträgen - etwa zur Feststellung einer Pflegestufe - behilflich sein können.