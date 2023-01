Mehrere Täter schlagen mit Stuhl auf einen Altenaer ein

Von: Susanne Fischer-Bolz

Mehrere Täter schlugen in der Silvesternacht mit einem Stuhl auf einen Altenaer (49) ein.

Altena - Eskalation am Markaner: Fünf Personen landeten in der Zelle. Gegen 2 Uhr gab es die erste Auseinandersetzung. Zeugen hatten den Notruf gewählt und geschildert, dass mehrere Täter mit einem Stuhl auf einen Altenaer (49) einschlagen. Die Täter flüchteten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Hintergrund sollen nach Zeugenangaben Provokationen des späteren Geschädigten gewesen sein. Sein eigenes aggressives Verhalten gegenüber den Einsatzkräften führte daher auch zu einem Platzverweis. Während der Sachverhaltsaufnahme hielt sich im Umfeld bereits eine größere Personengruppe auf, die sich aggressiv verhielt und andere Passanten belästigte. Insgesamt erteilten Polizeibeamte gegen 17 weitere Personen Platzverweise und rückten wieder ab.

Großes Polizeiaufgebot

Um kurz vor 3 Uhr musste dann ein größeres Polizeiaufgebot aus dem südlichen Kreisgebiet anrücken, um der immer aggressiver werdenden Stimmung Herr zu werden. Dieses Mal vor einer Gaststätte an der Lennestraße. Darunter auch wieder der 49-Jährige aus dem ersten Einsatz. Er war nach eigenem Bekunden zurückgekehrt, um sein Handy zu suchen und dabei wieder mit einer Gruppe Jugendlicher aneinander geraten. Ein 22-jähriger Altenaer habe ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Lüdenscheid.

Während der Sachverhaltsaufnahme bedrohte der 22-Jährige eine Polizeibeamtin unter anderem.damit, Rache zu nehmen. Erneut wurden ihm und weiteren Personen Platzverweise erteilt, die jedoch nicht befolgt wurden. Während des Einsatzes wuchs die Gruppe auf ca. 15 Personen an, die Einschüchterungsversuche unternahmen und teils Beleidigungen in Richtung der Polizisten ausstießen. Insgesamt fünf Personen, darunter der 22-Jährige, landeten schließlich in einer Gewahrsamszelle. Zwischenzeitliche Fluchtversuche der Gruppe konnten unterbunden werden. Bei einem 18-jährigen Altenaer fanden die Beamten Haschisch.

Polizeibeamte leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, einfacher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.