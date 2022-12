Keiner liest so gut wie Janis

Von: Hildegard Goor-Schotten

Teilen

Zur Siegerehrung bei Schulleiter Dennis Knebel kamen krankheitsbedingt nur drei der sechs Endrundenteilnehmer. Kira Erlenkötter und Bettina Steuber-Muhs überreichten kleine Geschenke an Alyssa Niederhaus, Schulsieger Janis Freissler und Akram Makhtar (von rechts). © Goor-Schotten, Hilde

Kinder, insbesondere Jungen, lesen nicht mehr? Stimmt so allgemein nicht, zumindest nicht am Burggymnasium Altena (BGA). Gleich mehrere Kinder haben sich in den sechsten Klassen für den Vorlesewettbewerb gemeldet, und drei Jungs konnten die Jury am Ende am meisten überzeugen.

Altena – Alljährlich lädt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Sechstklässler in ganz Deutschland zum Vorlesewettbewerb ein. Die Jungen und Mädchen dürfen selbst das Buch auswählen, aus dem sie zunächst in der Klasse, dann in der Jahrgangsstufe lesen möchten. In den vergangenen Wochen standen diese Lesungen am Burggymnasium an.

Kleine Verleser sind nicht schlimm.

Bettina Steuber-Muhs, Kira Erlenkötter und Carolin Wieck saßen in der Jury. „Kleine Verleser sind nicht schlimm“, erklärte Steuber-Muhs bei der Siegerehrung, „es kommt darauf an, spannend und überzeugend zu lesen und die anderen zu begeistern.“ Das schaffte in diesem Jahr Janis Freissler am besten, der vor Lukas Förster und Julian Jöres auf Platz eins landete.



Gelesen wurde aus der „Reise zum Mittelschlund der Erde“

Er hatte sich für den Wettbewerb das Buch „Reise zum Mittelschlund der Erde“ von Paluten ausgesucht. „Paluten ist ein Streamer auf Youtube, der auch Bücher schreibt“, erzählte er: „Das hat mich interessiert. Es gibt mehrere Teile, als Roman und als Comic. Es macht viel Spaß, das zu lesen.“ Am liebsten würde er sich dabei mit Plätzchen und Kakao in eine Decke kuscheln.



Lesekompetenz ist vorhanden

Dass Youtube und Lesen sich nicht ausschließen, finden auch Janis Lehrerinnen toll. Und Schulleiter Dennis Knebel freute sich, dass seine Schülerinnen und Schüler so viel Spaß am Lesen haben und die Lesekompetenz da ist.



Die Siegerehrung fiel krankheitsbedingt klein aus, aber immerhin konnte Janis Freissler seinen Preis selbst entgegennehmen. Im Februar wird er das Burggymnasium beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs vertreten.