„Sie haben das Schulleben mitgeprägt“

Von: Michael Koll

Schulpflegschaftsvorsitzende Caroline Ossenberg-Engels (3.v.l.) wurde von der stellvertretenden Schulleiterin Nadja Godefroid (von links), Frauke Lötters von der Schulpflegschaft und Schulleiter Dennis Knebel verabschiedet. © Koll

„Das habe ich nicht verdient“, protestierte Caroline Ossenberg-Engels immer wieder. Doch das half der scheidenden Schulpflegschaftsvorsitzenden nichts, denn sowohl ihre Mitstreiter wie auch die Schulleitung des Burggymnasiums (BGA) sahen das gänzlich anders

Altena – „Sie waren gefühlt schon immer in dieser Pflegschaft“, sagte Schulleiter Dennis Knebel zu Beginn der zweiten Schulpflegschaftssitzung dieses Schuljahres. Diese fand im obersten Stockwerk der Schule in dem Raum statt, in welchem derzeit auch die Abitur-Prüfungen durchgeführt werden.

Da dort momentan auch der Nachwuchs von Ossenberg-Engels um Punkte für das Abitur kämpft, „wird ihre Tochter unsere Schule in Kürze verlassen und dann haben Sie keinen Bezug mehr zum BGA“, erläuterte Knebel, warum die Vorsitzende der Schulpflegschaft am Mittwoch überrascht wurde.

„Sie gehören zu dieser Schule – ganz klar“, hatte der Direktor erkannt. Und mit Blick auf die Zukunft stellte er unmissverständlich fest: „Sie werden uns massiv fehlen.“ Viele der 25 Anwesenden im Saal nickten bei seinen Worten, als er an Ossenberg-Engels gerichtet sagte: „Sie haben ganz viel geleistet und das Schulleben mitgeprägt.“

Persönlich dankte er ihr: „Die Zusammenarbeit mit Ihnen war immer angenehm. Und wenn sie einmal kritisch waren, dann angemessen und konstruktiv.“ Noch einmal versuchte Ossenberg-Engels abzuwiegeln, doch dann wurde vom Raum nebenan ein überdimensionierter, aufblasbarer Flamingo hineingetragen.

An diesem Punkt kapitulierte die scheidende Schulpflegschaftsvorsitzende und ließ sich auf das Kunststoff-Tier hinuntersinken. Zusätzlich bekam Ossenberg-Engels als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für einen Garten-Fachmarkt und Blumen. Auch der Flamingo soll in ihren heimischen Garten einziehen, in dem sie nun – ohne Ehrenamt – wieder mehr Zeit verbringen könne. MICHAEL KOLL