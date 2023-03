Verkaufsoffener Sonntag: Stadt im MK plant drei Termine in 2023

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Auch zum Weihnachtsmarkt soll es in diesem Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Geöffnet haben sollen die Geschäfte am 10. Dezember dann von 13 bis 18 Uhr. © ARCHIV

Offiziell wurden die Termine für verkaufsoffene Sonntage in Altena zwar noch nicht bestätigt. Bekannt sind die insgesamt drei Termine dennoch.

Altena – Die verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2023 in Altena stehen noch nicht offiziell fest, da das Thema aufgrund von Unklarheiten von der Tagesordnung der letzten Ratssitzung genommen wurde. Bürgermeister Uwe Kober (CDU) erklärte, dass das Thema bei der nächsten Ratssitzung behandelt werden soll.

In der Beratungsvorlage zum Rat wurden die verkaufsoffenen Sonntage gemäß der „ordnungsbehördlichen Verordnung“ vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Termine sind Sonntag, 7. Mai („Maimarkt“), Sonntag, 13. August (Anno Tuck), und Sonntag, 10. Dezember (Wintermeile inklusive Weihnachtsmarkt). Die Verkaufsstellen dürfen an diesen Tagen an der Lennestraße, der Kirchstraße und Am Stapel jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Wichtig ist dabei: Verkaufsoffene Sonntage dürfen rechtlich gesehen nicht alleine stattfinden, sondern müssen immer in Verbindung mit einem Markt oder Fest organisiert werden. Dazu muss sich die Verkaufsöffnung auf das nähere Umfeld des eigentlichen Marktgeschehens beschränken und darf nicht für das ganze Stadtgebiet gelten – deswegen die Beschränkung auf drei Straßen.

Bei den Veranstaltungen handelt es sich laut der Beratungsvorlage um solche, „die bereits seit vielen Jahren durchgeführt werden“. So werde trotz pandemiebedingter Pause ein Frühlingsmarkt bereits seit vielen Jahren in Altena durchgeführt und die Wintermeile finde ebenfalls bereits seit einigen Jahren statt und ziehe immer wieder große Besucherströme an. Und: „Auch bei der Großveranstaltung ,Anno Tuck’ wird aufgrund der weit überregionalen Bedeutung der Veranstaltung mit einer sehr hohen Besucherzahl gerechnet.“ Die Veranstaltungsreihe „Anno Tuck“ hatten Märkischer Kreis und Stadtmarketing Altena Ende Februar im Apollo-Service-Kino vorgestellt – als Nachfolge für das bekannte Mittelalterfest, dessen Ende im vergangenen Jahr verkündet worden war. Vom 4. bis 13. August soll es an insgesamt zehn Tagen zurück in die flotten 50er-Jahre gehen.

Geplant sind Konzerte, Tanz- und Motto-Events, aber auch Theater, Ausstellungen oder Lesungen, die den Zeitgeist der Epoche widerspiegeln. Austragungsort werden die Burg Altena sowie weitere Lokalitäten der Stadt sein. Konkretere Details sollen noch bekannt gegeben werden.

In der Beratungsvorlage heißt es weiterhin, dass die gesellschaftlichen Interessengruppen angehört worden seien, jedoch seien noch nicht alle Rückmeldungen eingegangen.

Sollten noch Änderungen eingehen, werde darüber in der nächsten Sitzung berichtet.