Sexueller Übergriff im Bus: Polizei sucht diesen Mann

Altena - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, einen des sexuellen Missbrauchs beschuldigten Mann zu fassen.

Nach Auskunft der Polizei und den bisherigen Ermittlungen kam es am Sonntag, 4. Dezember 2016, gegen 12.50 Uhr zu einem Übergriff in einem Bus der MVG-Linie 37. Betroffen war ein 13-jähriges Mädchen, das in dem Fahrzeug, das von Altena nach Letmathe fuhr, saß.

Die Polizei schreibt: „An der Haltestelle Markaner stiegen zwei bislang unbekannte Männer zu, von denen sich einer neben das Mädchen setzte. Der Unbekannte verwickelte sein Opfer in ein Gespräch und berührte sie in dessen Verlauf im Genitalbereich. Der Täter und sein Begleiter stiegen gegen 13.15 Uhr an der Haltstelle Bahnhof Iserlohn-Letmathe aus dem Bus aus.“ Dabei wurde der Täter, so die Polzei weiter, „durch die Überwachungskamera des Busses erfasst.“

Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tat mitbekommen? Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-5315 oder Tel. 9099-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.