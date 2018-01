Am Samstag war Weihnachten

+ Die Kinder freuten sich natürlich besonders am Samstag: Ihre Freunde aus protestantischen und katholischen Kirchengemeinden hatten schließlich bereits zwei Wochen vor ihnen Bescherung. Serbisch-Orthodoxe Christen müssen sich etwas gedulden. - Fotos: Hornemann

Altena - Kinder mit hochroten Wangen verfolgten am Samstag den Gottesdienst in der Serbisch-Orthodoxen Kirchengemeinde am Tiergarten. Nachdem Pfarrer Mico Stojcic die Messe gelesen hatte, gab es für sie endlich die Weihnachtsgeschenke. Die Gemeinde richtet sich nach dem julianischen Kalender, weshalb Weihnachten und Neujahr ein paar Tage später gefeiert werden.