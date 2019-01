Frau (81) aus Altena bei Einkauf in Discounter bestohlen

Altena – Eine 81-jährige Altenaerin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Werdohler Straße Opfer eines Diebstahls. Neu ist die Masche allerdings nicht. Das rät die Polizei.

Zwischen 10.15 und 10.45 Uhr kaufte die Seniorin in dem Discounter ein. Ihre Geldbörse hatte sie gutgläubig in den Einkaufskorb gelegt. An der Kasse stand die Frau dann plötzlich ohne Geldbörse da. Darin steckten Ausweise, mehrere Bank- und Versichertenkarten sowie Bargeld. Laut Polizei kommen solche Diebstähle in Einkaufsmärkten immer wieder vor.

Der „vertraute Discounter um die Ecke“ vermittelt den Anschein von Sicherheit. Doch tatsächlich suchten Diebe gerade dort nach meist älteren Kundinnen, die ihre Handtaschen an den Einkaufskorb hängen oder ihre Geldbörse in den Wagen legen. Während die Kundinnen den Blick ins Regal wenden, schlügen die Täter zu.

Deshalb warnt die Polizei: Wertsachen sollten immer am Körper getragen werden, am besten in den Innentaschen der Jacken.

Die Polizei Altena bittet in diesem Fall um Hinweise unter Tel. 02352/9199-0.