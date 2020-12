Zum Abheben: Selfie mit Flügeln

Engelsflügel in Altena

+ © Schäfer, Lars Stadtmarketing-Mitglied Miriam Rönnecke hatte die Idee, diesen Fotopunkt auch in der Burgstadt anzubieten © Schäfer, Lars

Warum sind Selfies so beliebt? Vielleicht, weil man sich so zeigen kann, wie es einem selbst gefällt. Mit Flügeln beispielsweise. In Altena jetzt kein Problem mehr.