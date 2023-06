Zukünftige Lenneschule feiert Abschlüsse

Von: Volker Heyn

Teilen

Da wagte die kommissarische Schulleiterin Gudrun Reinecke-Bartelt mit erhobenen Armen ein Tänzchen vor der Schulgemeinde: Nach zweieinhalb Stunden Abschlussfeier im Thomas-Morus-Haus tat allen ein wenig Bewegung zu „Ein Hoch auf uns“ gut. © Heyn

Die Feier geriet zwar etwas lang, aber offensichtlich war Mittwochnachmittag jede Minute nötig, um von allen Seiten die große Freude über den Schulabschluss von 65 jungen Leuten von der Sekundarschule Altena/Nachrodt, bald „Lenneschule“ auszudrücken. Zweieinhalb Stunden dauerte allein der offizielle Teil der Veranstaltung, vorher war schon zwei Stunden lang geprobt worden und danach gab es ja noch den Empfang mit Sekt und Häppchen am Thomas-Morus-Haus im Mühlendorf.

Altena – Die ganze Feier war von großer Herzenswärme, Freundlichkeit und Zuversicht geprägt, manch ein Schüler sprach gar davon, seine Lehrer „wirklich lieb“ zu haben. Den Anfang machte der Altenaer Standortleiter der Schule, Frank Schölzel. Mit „wir sind sehr stolz auf euch“ und dem Hinweis, dass für die Schülerinnen und Schüler bereits das nächste Abenteuer vor der Tür stehe, gab er den Ton des Tages vor.

Von den 65 bekommen drei den Abschluss im Bildungsgang Lernen; zwei den Ersten Schulabschluss, vormals Hauptschulabschluss 9; 26 den erweiterten Ersten Schulabschluss, vormals HSA 10; 18 den Mittlerer Schulabschluss; 16 den Abschluss mit Berechtigung für die gymnasiale Oberstufe; 30 beginnen ein Ausbildung, 25 davon eine betriebliche Ausbildung und eine Person wählt ein freiwilliges soziales Jahr. 32 besuchen weiterführende Schulen im Umkreis. Einige Schülerinnen und Schüler warten noch auf die Rückmeldung der Ausbildungsbetriebe.

Sabrina Löbbe-Kopp, Joris Kilb, Xenia Molochidis und Benjamin Hoch (von links) begleiteten die drei Abschlussklassen bis zum Ende des 10. Schuljahres. © HEYN

Die stellvertretende Bürgermeisterin Hanna Freissler sprach für den Schulträger, die Stadt Altena. Sie hatte ihre Rede am Alphabet mit positiven Begriffen ausgerichtet und sprach über J wie Job, M wie Mut, R wie Ratschlag annehmen und über V wie Vertrauen. Ihr Rat an die jungen Männer und Frauen: „Negative Zukunftsprognosen lähmen ihre Gefühle.“

Die kommissarische Schulleiterin Gudrun Reinecke-Bartelt wollte in ihrer Ansprache aufs Gendern verzichten und fragte das laut bei ihrem Kollegium im Saal nach. Von der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Schule bekam sie aber die Antwort: „Ich würde sagen: Nein.“ So erinnerte Reinecke-Bartelt an den Tag der Einschulung der jetzigen Abschlussklassen im August 2017 am Standort in Nachrodt. Ab Jahrgang 8 wird bekanntlich in der Nette unterrichtet. Reinecke-Bartelt erinnerte an die „surreale“ Coronazeit und zählte fast wieder vergessene Begriffe wie „Distanzunterricht“, „Hygienekonzepte“ und „Testpflicht“ auf. Die kommissarische Schulleiterin: „Ihr habt Charakter gezeigt in dieser Zeit.“

Gudrun Reinecke-Bartelt (links) und Frank Schölzel (rechts) von der Schulleitung ehrten die Klassenbesten. © Heyn, Volker

Sie bedankte sich auch bei Abteilungsleiter Frank Schölzel, den Klassenlehrerinnen Sabrina Löbbe-Kopp und Xenia Molochidis und den Klassenlehrern Joris Kilb und Benjamin Hoch. Auch der scheidende Schulpflegschaftsvorsitzende Knut Behrens wurde geehrt, er hatte diese Funktion drei Jahre lang ausgeübt.

Alle bekamen eine Rose, eine kleine Schultüte und natürlich ihr Abschlusszeugnis. © Heyn

Und dann ging es los mit einem wahren Verabschiedungsmarathon: Die Klassenleitungen und Elternvertretungen jeder der drei Klassen ließen die Schulzeit in Bildern, Anekdoten und Umarmungen noch einmal hochleben. Noch nie erlebt auf einer Schul-Verabschiedung: Klassenlehrer Kilb ließ alle ihr Handy zücken und spielte live und online eine Quiz-Runde mit der Lern-App „Kahoot“.