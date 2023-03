Sekundarschüler aus Altena und Nachrodt spenden für die Altenaer Tafel

Von: Volker Heyn

Die Schüler der Sekundarschule übergaben haltbare Lebensmittel an die Tafel um Leiterin Anette Wesemann (rechts). © Heyn, Volker

Jungen und Mädchen beider Standorte der Sekundarschule in Altena und Nachrodt haben Lebensmittel und Körperpflegeprodukte für die Altenaer Tafelausgabe gesammelt.

Suden Topal und Leonardo Schilf aus der neunten Klasse übergaben die Spenden zusammen mit ihren Lehrerinnen Kerstin Wehner-Stracke vom Nachrodter Standort und Tabea Plochowietz vom Altenaear Standort an Tafel-Leiterin Anette Wesemann.

Die Sammelaktion für die Tafel sollte an der Schule eigentlich schon an Weihnachten stattfinden, musste aber etwas verschoben werden.

Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro

Kollegium und Schüler hatten vorab bei der Tafel nachgefragt, was benötigt wird. Danach wurde in den Klassen Geld gesammelt, für die haltbaren Lebensmittel standen in der Schule aber auch Sammelkisten bereit. So konnten jetzt Waren im Wert von mehreren hundert Euro an die Tafel übergeben werden, die bei der nächsten Ausgabe am 28. März verteilt werden.