Erfolgsmodell seit 1977: Ferienspiele nach wie vor sehr beliebt

Von: Jona Wiechowski

Fast 70 Kinder sind in diesem Jahr bei den Mühlendorfer Ferienspielen dabei, die es schon seit dem Jahr 1977 in Altena gibt. Am Dienstag stand eine Wanderung zum Generationentreff Knerling an. © WIECHOWSKI

1977 hatten erstmals Ferienspiele im Mühlendorf stattgefunden. An dieses Jahr erinnert sich Pfarrer i. R. Dieter Claßen noch genau. Damals hatte es das Angebot relativ lose an bestimmten Tagen gegeben. Daraus wurde schließlich Programm in der ersten Sommerferienwoche, das auch in diesem Jahr wieder bestens angenommen wird.

Altena – 69 Kinder sind dabei – damit ist das Mühlendorfer Angebot nach der Corona-Zeit erstmals wieder zur alten Stärke zurückgekehrt, nachdem die Sache zuletzt noch etwas vorsichtig angegangen worden war. Wobei: „Erst hatten wir mit 60 Kindern geplant“, erzählt Gemeindepädagogin Nina Wetzstein von der Trinitatis-Gemeinde, die zusammen mit Katharina Voß, Dieter Claßen und dessen Frau Sonja das Kernteam bildet. Insgesamt ist die Helferschar auch in diesem Jahr wieder beeindruckend groß: 29 Ehrenamtler machen mit – von zwölf bis 79 Jahren. Genau weil wieder so viele mitmachten, hätten doch mehr Kinder dabei sein können. Nina Wetzstein richtet einen besonderen Dank an die vielen Älteren, die sich wieder bereit erklärt hatten, zum Beispiel für die Verpflegung zu sorgen.

Bevor es am Dienstag nach der Wanderung – auf der es verschiedene Aufgaben zu lösen galt – zum Generationentreff Knerling mit den Angeboten wie Fußballspielen losging, gab es erst einmal eine Stärkung in Form von Bockwurst im Brötchen und anderen Leckereien. Neu ist diesmal, dass die Verpflegung am Mittag an drei Tagen vom Gasthaus Pilling geliefert wird.

Traditionell gehen die Ferienspiele wieder über alle fünf Tage der ersten Ferienwoche, die in diesem Jahr unter dem Motto „Vorsicht, entflammbar!“ stehen. Passend dazu waren am Mittwoch Mitglieder der Altenaer Feuerwehr zu Gast im Gemeindezentrum Mühlendorf.

Im Gemeindezentrum haben die Kinder über die Woche Gelegenheit, an verschiedenen Stationen teilzunehmen – unter anderem an einem Tanzworkshop, dessen Ergebnis am Freitag auch beim Abschlussfest gezeigt werden soll.

Einen Abschlussgottesdienst für die ganze Familie soll es am Sonntag, 2. Juli, ab 14 Uhr in der Lutherkirche geben.

Das Highlight für viele Kinder dürfte allerdings am Donnerstag – wenn das Wetter mitspielt – der Ausflug in den Freizeitpark Fort Fun bei Bestwig-Wasserfall sein. Mit zwei Bussen soll die Reise dorthin gehen.