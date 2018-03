Hanni Lenczewski - ein Urgestein des TuS Mühlenrahmede

ALTENA - Hanni Lenczewski hat den TuS Mühlenrahmede mit ihrer Akkordeonmusik weit über die Grenzen Altenas hinaus berühmt gemacht. Sage und schreibe 70 Jahre ist die Turnerin schon dabei - und immer noch ein aktives Mitglied in der Hausfrauen-Riege. Eine launige Laudatio des Vorsitzenden Dirk Frebel war der Jubilarin gestern sicher.

Mitgenommen hatte die Sportlerin auch immer ihren Sohn Bernd, der nun seine 50-jährige Mitgliedschaft feiern konnte. Beide bekamen im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Sonntag viel Applaus gespendet von den Mitgliedern.

Im TuS ist große Erleichterung eingetreten seit Bekanntwerden des Einzugs der Mosaikschule am Nüggelnstück. „Das sichert den Erhalt der Halle und senkt vielleicht auch unsere Kosten, wenn ein weiterer Mieter dazu kommt“, teilte der sportliche Leiter Andreas Rollfing mit. TuS, VHS und der Rahmeder Turnverein sind dort aktuell die Hauptsporttreibenden. Mit dem RTV gibt es eine wechselseitige Kooperationsvereinbarung, die es Mitgliedern beider Vereine gestattet, die jeweiligen Angebote zu nutzen.

Der TuS tritt in diesem Jahr wieder als Gastgeber gesellschaftlicher und sportlicher Veranstaltungen auf: So lädt er am 31. März zum Osterfeuer, am 5. Mai zur Waldlaufmeisterschaft, am 10. Mai zum Himmelfahrtspicknick und am 24. November zum Grünkohlessen. Das Himmelfahrtspicknick wird in diesem Jahr locker sportlich begleitet, da der TuS aufgrund abnehmender Resonanz das Sportpicknick ausfallen lässt. „Wir bedauern den Schritt sehr, wollen aber überlegen, ob wir vielleicht noch eine Abendveranstaltung einschieben können. Zum Beispiel eine Mottoparty“, erklärte Dirk Frebel, der von der Versammlung als Vorsitzender bestätigt wurde.

Alle Abteilungsleiter lieferten launige Berichte über das Sportgeschehen. Andreas Rollfing ist stolz auf die gute Beteiligung: „Unsere Aktivenquote ist bei 50 Prozent. Das kann längst nicht jeder Verein von sich behaupten!“ Aktuell sind 192 Mitglieder zu verzeichnen. Ihnen allen dankte Dirk Frebel ausdrücklich für ihr Engagement im Verein.