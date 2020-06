Grundschüler gehen wieder zur Schule, aber Bildungsschere klafft weiter auseinander

+ © dpa Länderregelungen für die Sommerferien © dpa

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Es sind immer die einfachsten Ideen, die ungewöhnliche Erfolge haben: Und so wurde kurzerhand der Schulhof am Breitenhagen in eine A und eine B-Zone unterteilt. Dazu gibt es versetzte Pausenzeiten zwischen 9.30 und 10.50 Uhr, sodass sich die Erst- bis Viertklässler so gut wie gar nicht über den Weg laufen.