„Segen to go“ für Reisende direkt neben dem Hähnchenstand

Von: Volker Heyn

Teilen

Pfarrbeauftragte Sandra Schnell und Pastoralreferent Jan-Hendrik Ilk von der katholischen Pfarrei St. Matthäus segnete am Donnerstag Marktbesucher. © Heyn, Volker

Pfarrbeauftragte Sandra Schnell bat am Donnerstag auf dem Wochenmarkt um Gottes Segen nicht nur für Reisende zu Beginn der Ferienzeit, sondern für alle, die sich Begleitung, Schutz, Frieden und Offenheit wünschen.

Altena - Die Aktion „Segen to go“ gehört zur Themenreihe „Sei gesegnet“ der katholischen Pfarrei St. Matthäus. Dazu gehörte ein Segensgottesdienst für liebende Paare, eine Tiersegnung und eine Fahrzeugsegnung.

Donnerstag gab es den Segen für Menschen in der Nähe des Hähnchenstandes auf dem Wochenmarkt, geplant ist noch eine Kräutersegnung und eine Veranstaltung zum Erntesegen im September. Viele ließen sich in dem ungewohnten Format von Sandra Schnell und Pastoralreferent Jan-Hendrik Ilk ansprechen, manche fühlten sich auch unsicher, was ihnen denn da angeboten wurde. Schnell überlegt, ob nicht in Zukunft die Gastro-Ape mit aufgebaut wird, mit deren Hilfe ein unverbindlicher Anlaufpunkt geschaffen werden könnte. Foto: Heyn