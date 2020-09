Endlich alleine fliegen: 14-Jährige hebt ab

Nina Braselmann (14) hat es geschafft: Die Segelfliegerin darf nun ganz allein abheben.

Altena – Nun darf sie ganz allein fliegen – und das mit gerade einmal 14 Jahren. Nina Braselmann hat nur wenige Tage nach ihrem 14. Geburtstag auf dem Hegenscheid den ersten Alleinflug gemacht.

14 Jahre ist das Mindestalter, um ohne Begleitung mit dem Segelflieger in die Lüfte zu steigen. Die Flieger vom LSV Hegenscheid sind stolz auf ihre neue sogenannte Alleinfliegerin.

„Für alle (Segel-)Flieger ist der erste Flug ohne Fluglehrer ein unvergessliches Erlebnis“, sagt ihre Mutter Kerstin Braselmann, ebenfalls Mitglied im LSV Hegenscheid.

Segelfliegen: "Führerschein" mit 14 Jahren

„Während andere es kaum erwarten können, endlich alt genug für das Autofahren zu sein, fiebern junge Segelflieger ihrem 14. Geburtstag entgegen.“

Und nicht nur ganz junge Mitglieder gibt es auf dem Hegenscheid. Mit 90 Jahren ist dort noch lange nicht Schluss.

Nina Braselmann begann im Mai dieses Jahres mit ihrer Segelflugausbildung und konnte nun ihren ersten Alleinflug absolvieren.

Beim Fliegen geht es nicht ohne Technik: Und so freut sich der LSV über eine Spende der Firma Lüling, die dem Verein einen Seilrückholwagen geschenkt hat, mit dem die Flieger die Windenseile von der Winde zur Startstelle ausziehen können.

LSV Hegenscheid: Neue Flieger willkommen

Wer einmal einen Windenstart ausprobieren und ins Segelfliegen reinschnuppern möchte, ist beim LSV Hegenscheid immer am Wochenende auf dem Flugplatz willkommen. Weitere Informationen zum Fliegen gibt es unter www.lsvhegenscheid.de oder per E-Mail an info@lsvhegenscheid.de.

