Schwertransport mit Glühhaube rammt Altenaer Fritz-Berg-Brücke

Von: Volker Heyn, Thomas Bender

Das hat nicht ganz gepasst: Der Schwertransport einer Glühhaube innerhalb Altenas vom Hersteller Pilling zum Kunden Lüling ist in den frühen Morgenstunden gegen die Fritz-Berg-Brücke gefahren. Verkehrsdienst, Polizei, Ordnungsamt und Straßen NRW beratschlagen, wie es weitergehen soll. © Bender

Ein innerstädtischer Schwertransport einer riesigen Glühhaube ist in Altena am frühen Morgen gründlich schief gegangen: Die Spedition aus Siegen suchte sich zwar die höchste Stelle der Unterfahrung der Fritz-Berg-Brücke, doch die Haube passte trotzdem nicht durch. Die riesige Haube rammte tatsächlich die Brückenunterseite, Betonteile fielen herunter.

Altena - Wie konnte das bloß passieren? Eine bei der Firma Pilling in der Nette in Altena hergestellte Glühhaube mit fünf Metern Durchmessern rammte die Unterseite der Fritz-Berg-Brücke. Die Beschädigung an der Brücke sind wohl nicht weiter schlimm, die Haube ist allerdings wohl so stark angegriffen, dass sie zurück zum Hersteller muss.

Der Schwertransport war in der Nacht aus der Nette in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des mitten auf der Straße stehenden Apollo-Kinos mähte der Sattelschlepper die ersten Begrenzungspfähle um. Offenbar nur ein kleinerer Kollateralschaden angesichts der späteren Schäden.

Der Schwertransport einer Siegener Spedition mit der aller Wahrscheinlichkeit nach schwer beschädigten Glühhaube steht in Altena in der Nähe des Markaners und kommt nicht weiter. © Bender

Die Glühhaube sollte zur Altenaer Firma Lüling im Kleff gehen, Lüling hatte das Teil bei Pilling bestellt. Der Schwertransporter fuhr zunächst an der tiefsten Stelle der Bahnhofstraße unter der Fritz-Berg-Brücke her, dann über sie, weiter über den Kreisel am Markaner und wollte dann unter der Brücke her Richtung Linscheidstraße fahren. Dazu hatte der Spediteur schon weit über den Bürgersteig ausgeholt, um die Brückenunterfahrt zu bewältigen.

Warum der Sattelschlepper allerdings mit einer offenbar nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs war, die dazu führte, dass die tonnenschwere Haube die Brücke derart rammte, dass sich die Haube auf dem Schlepper verschob, muss sicher noch geklärt werden.

Gegen 10 Uhr steht der Tross vor der Fritz-Berg-Brücke, die weiterhin befahren und begangen werden kann. Einsatzkräfte beraten, wie es weitergehen soll. In einem ähnlichen Fall vor Jahren wurde ein großer Kessel letztlich mit einem Spezialkran über die Brücke gehoben. Da die Haube vermutlich zum Hersteller in die Nette zurück muss, ist gerade offen, was passieren wird.