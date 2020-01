Schwerstarbeit an Altenaer "Pannen-Brücke": Was dort aktuell passiert

Altena - Es tut sich endlich wieder etwas an der neuen Fußgängerbrücke: Derzeit muss ein riesiger Kran an der Lenne ran.

Mit großem Gerät sind die Metallbauer an der Fußgängerbrücke angerückt: Ein mächtiger Kran wurde am westlichen Lenneufer in Stellung gebracht, um Schwerstarbeit zu leisten.

Er hatte die Aufgabe, die Betonbohlen für den Untergrund der Brücke in ihre spätere Position zu heben. 900 Kilogramm wiegt ein solches Betonteil, das zwölf Zentimeter stark ist.

Der mittlere Brückenabschnitt war nur mit dem Großgerät zu erreichen. Die weiteren Arbeiten könnten nun wieder mit kleineren Maschinen erledigt werden, sagte Stadtplaner Roland Balkenhol.

Mehrfach hatte sich der Bau der Brücke massiv verzögert