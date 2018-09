Überholmanöver endet in Frontalkollision auf der B 236: Drei Schwerverletzte

Drei Rettungshubschrauber am Hegenscheid gelandet / Straße wieder frei

Drei Rettungshubschrauber landeten am Flugplatz Hegenscheid, um dort die Verletzten aufzunehmen.

[Update 9.23 Uhr] Altena - Schwerer Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der B 236 zwischen Altena und Werdohl! Kurz vor dem Wasserwerk am Stortel wollte offenbar ein Autofahrer gleich drei Autos sowie einen Linienbus in einem Manöver überholen und kollidierte dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Drei Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt, gleich drei Rettungshubschrauber wurden angefordert. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die B 236 ist inzwischen wieder freigegeben worden.