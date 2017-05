Schwerer Unfall auf der B236 in Altena: Straße wieder frei

Zwei Fahrzeuge beteiligt

[Update 18.30 Uhr] Altena - Nichts ging mehr am Altenaer Ortsausgang in Richtung Werdohl. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall der sich gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 236 in Höhe Buchholz ereignet hat.