Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall auf dem Kohlberg

+ © ADAC Luftrettung Ein Rettungshubschauber flog einen der Verletzten nach Dortmund (Symbolbild) © ADAC Luftrettung

Die Motorradsaison begann am Samstag mit einem schweren Unfall auf dem Kohlberg. Zwei Fahrer erlitten dabei erhebliche Verletzungen.

Nach Mitteilung der Polizei fuhr ein 24jährige Motorradfahrer aus Altena auf dem Kohlberg in Richtung Dahle. In Höhe des Kohlberghauses wendete er an unübersichtlicher Stelle. Dabei übersah er einen ebenfalls in Richtung Dahle fahrenden 18jährigen, männlichen Kradfahrer aus Altena, der trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte.

In die Leitplanke gerutscht

Beide Fahrer rutschten über die Fahrbahn, kamen an der Schutzplanke zum liegen und erlitten Fußverletzungen. Die des 18jährigen erwies sich als so schwerwiegend, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Dortmund gebracht werden musste.

An den beiden Motrorrädern entstanden Schäden in Höhe von 3000 Euro, schätzt die Polizei