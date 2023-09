Oldtimer bei Unfall zerstört: Audi kracht durch mehrere Vorgärten

Von: Thomas Krumm

Bei einem Unfall in Altena wurde ein historischer Audi zerstört. Dieser war mit einem Audi zusammengestoßen und krachte in einen Garten.

Altena - Ein schwerer Unfall hat am späten Samstagabend und frühen Sonntagmorgen, 3. September, die Rahmedestraße auf Höhe des Restaurants Zagreb in Altroggenrahmede für mehrere Stunden blockiert. Ein historischer Audi 80 und ein Golf waren zusammengestoßen. Der Audi pflügte durch mehrere 250 Kilogramm schwere Betonsäulen und daran befestigte Gartenzaunelemente, bevor er in einem Garten zum Stehen kam.

Oldtimer bei Unfall zerstört: Audi pflügt durch mehrere Vorgärten

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde noch ein drittes Auto leicht beschädigt. Der Golf blieb schwer beschädigt mitten auf der Straße stehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Anwohner berichteten, dass die Insassen der Fahrzeuge diese aus eigener Kraft verlassen konnten. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Spreizschere der Feuerwehr kam nur beim Öffnen einer Motorhaube zum Einsatz, weil die Batterie abgeklemmt werden musste. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten abgestreut und zahlreiche Trümmer und Splitter von der Straße gefegt werden.

Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Eventuell könnte jedoch überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben.

