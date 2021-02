Schwerer Arbeitsunfall im MK: Mann stürzt von Gerüst

Schwerer Arbeitsunfall im MK: Ein Mann ist bei einer Mauersanierung von einem Gerüst gefallen und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag (1. Februar) gegen 12.15 Uhr auf einer Baustelle im MK gekommen. Ein 33-jähriger Mann, der bei einer Mauersanierung am Burggymnasium an der Bismarckstraße in Altena tätig war, stürzte nach Angaben der Polizei von einem Gerüst und verletzte sich dabei so schwer, dass der herbeigerufene Notarzt einen Rettungshubschrauber anforderte.

Feuerwehr sichert Landeplatz für Hubschrauber

Um 12.35 Uhr rückten auch Feuerwehrkräfte der Wache an der Bachstraße aus, um den Landeplatz am Langen Kamp zu sichern, berichtet Feuerwehr-Sprecher Patrick Slatosch. Der Hubschrauber, Christoph 8 aus Lünen, traf um 12.45 Uhr ein. Der Mann wurde in eine Spezialklinik nach Bochum-Langendreer verlegt.