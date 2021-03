Beliebter Lost Place im MK: Männer mit Drogen erwischt

Die Industrie-Brache gilt einer der beliebtesten Lost Places im MK - obwohl sie akut einsturzgefährdet ist. Nun hat die Polizei wieder zwei Männer dort erwischt - mit Drogen.

Zeugen haben am Dienstag (2. März) die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Personen und Geräusche in der Schwarzenstein-Brache in Altena direkt an der B236 gehört hatten.

Sie behielten Recht: Polizeibeamte trafen bei der Suche zwei Männer aus Menden (26 und 29 Jahre) in der Brache. Beide hatten Cannabis mit sich. Eine Durchsuchung ihres Autos förderte weiteres Cannabis zu Tage, wie die Polizei sagt.

Schwarzenstein akut einsturzgefährdet

Die Polizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nicht der einzige Lost Place in der Burgstadt, der immer wieder ungebetene Gäste anzieht. Allerdings zieht in dieses noch leer stehenden Gebäude bald wieder Leben ein, wie es aussieht.

Die Industrie-Brache, für deren Zukunft die Stadt auf ein besonderes Modell und 20 kreative Köpfe aus ganz Deutschland setzt, gilt als einsturzgefährdet. Die Polizei rät dringend davon ab, das Gebäude zu betreten. Im Schwarzenstein endete ein Familiendrama, als man dort die Leiche des Schwarzenstein-Besitzers fand.