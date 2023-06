Fünftklässler sitzen am Steuer von Lkw: Plötzlich wird ganze Klasse unsichtbar

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Erst, als die Klassenkameraden unmittelbar vor dem Lkw ein paar Schritte nach vorne gegangen und in die Höhe gesprungen sind, waren sie vom Fahrersitz aus sichtbar. © WIeCHOWSKI

Nur, weil ein Lkw-Fahrer hoch sitzt, kann er noch lange nicht alles sehen: Dass das so ist, lernten am Mittwochmorgen Fünfklässler des Burggymnasiums ganz praxisnah, als sie selbst Platz in einem Lkw nehmen und sich in einem Simulator auch selbst versuchen konnten.

Angeboten hatte das Ganze das Recycling-Unternehmen Remondis – weltweit rund 41 000 Mitarbeiter, 12,6 Milliarden Euro Jahresumsatz in 2022 – auf dem Platz vor der Sauerlandhalle. „Wir wollen die Kinder für die Gefahren sensibilisieren“, erklärte Alexander Bartz, Ausbilder und Fahrertrainer bei Deutschlands größtem Entsorgungskonzern. Warum, wurde an einem großen Container-Lkw schnell deutlich. Der tote Winkel hinter dem Wagen war schnell erklärt. Neben dem Lkw lag ein großes rotes Dreieck, auf das sich die halbe Klasse problemlos stellen konnte. „Diesen Bereich sieht der Lkw-Fahrer nicht“, erklärte Bartz. Gleiches galt für den Platz unmittelbar vor dem Lkw.

Spezielle Spiegel helfen den Fahrern. © Wiechowski, Jona

Davon, dass man wirklich nichts sieht, konnten sich die Schülerinnen und Schüler auf dem Fahrersitz später selbst überzeugen. Erst, als die Klassenkameraden ein paar Schritte nach vorne gingen und in die Höhe hüpften, wurden sie sichtbar. Zwar gebe es neben den klassischen Rückspiegeln noch Spiegel, die die toten Winkel sichtbar machen – etwa Weitwinkel-Spiegel unter den Rückspiegeln – allerdings sind das in Summe sechs. Die immer alle zur gleichen Zeit im Blick zu haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weswegen es umso wichtiger sei, dass die Kinder im Verkehr aufpassten. Das gelte speziell auch für Radfahrer, machte Bartz deutlich: Die sollten an der Ampel am besten hinter einem Lkw warten oder durch die Spiegel Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen. Die denkbar schlechteste Möglichkeit sei vorne unmittelbar neben dem Lastwagen zu stehen. Biege der nach rechts ab, könne es schnell zum Unfall kommen.

Was Lkw-Fahrer sonst noch so alles im Blick haben müssen, zeigte Remondis-Fahrertrainer Björn Volkmer in einem anderen Fahrzeug, das mit einem realistischen Fahrsimulator ausgestattet war. „Das ist kein Computerspiel“, unterstrich Volkmer und erklärte, dass diese Technik auch bei der Ausbildung zum Berufskraftfahrer, für die Remondis aktuell noch Leute sucht, zum Einsatz kommt. Fahren konnten die Fünfklässler auf der virtuellen Autobahn und ein Gefühl von der Breite des Fahrzeugs bekommen. Die Autobahn sei ein vergleichsweise einfaches Szenario, erklärte der Fahrertrainer. Die größte Herausforderung sei unübersichtlicher Innenstadtverkehr, bei dem etwa noch auf plötzlich auftauchende Kinder geachtet werden müsse.

In einem Fahrsimulator konnten die Schüler selbst am Steuer sitzen und über die Autobahn fahren. © Wiechowski, Jona

Die Schüler schlugen sich gut am Simulator. „Das wird sehr gut angenommen“, freute sich Volkmer.

Stattgefunden hatte die Aktion am BGA passend zum Tag der Verkehrssicherheit am 14. Juni und auch im Rahmen der Projektwoche an der Schule. Die Heranwachsenden für die Gefahren für den Schulweg zu sensibilisieren, war auch Carolin Wieck, Klassenlehrerin der 5a, ein Anliegen. „Wir möchten, dass die Schüler unbeschadet an der Schule ankommen.“ Auch, wenn der Lkw-Verkehr unmittelbar in Altena durch die B236-Brückensperrung im Rahmen der Bahnhofstraße für alles über 3,5 Tonnen abgenommen hat, sei es ein wichtiges Thema – auch mit Blick auf die Sperrung der Rahmedetalbrücke im Verlauf der A45.

Im Anschluss nahm auch die Klasse 5b an dem Workshop teil.

Ein großes Dreieck zeigte den toten Winkel an der Seite des Lkw. © Wiechowski, Jona