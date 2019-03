Leicht, locker, spielerisch – Schulkinder in Altena testen Instrumente

Geräusche machen wie ein Hubschrauber...

Altena - Kinder aller Klassen bekamen in der Grundschule Dahle am Donnerstag „so richtig was auf die Ohren!“ Auf Initiative von Volker Grefe, dem Vorsitzenden des CVJM-Posaunenchors Dahle, durften sie mit Mundstücken, Gartenschläuchen aber auch Trompeten oder gar dem „Riesen“ unter den Blechblasinstrumenten, dem Sousaphon, hantieren und den Instrumenten Töne entlocken.