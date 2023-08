Schulen und Schwimmvereine wollen große Container

Von: Ina Hornemann

Altenas Schulen und Schwimmvereine haben höhere Anforderungen an Schwimmcontainer, wie sie vom Land NRW angeboten werden. © Land NRW

Der in der Ratssitzung angekündigte Sachstandsbericht zum Thema Wiederaufbau Starkregenkatastrophe ist am Montag ausgefallen, da der geladene Mitarbeiter des beauftragten Planungsbüros erkrankt war.

Altena - Kämmerer Stefan Kemper wollte den Tagesordnungspunkt trotzdem nicht ungenutzt verstreichen lassen und gab einen kurzen Sachstandsbericht ab. Dabei verwies er auf die anstehende Vergabekonferenz, die es Planern und Ausführenden schmackhaft machen soll, die Gelder aus dem Wiederaufbauplan für Projekte in Altena zu nutzen. Am Wochenende hat außerdem ein Workshop zum Thema Frei- und Hallenbad Dahle stattgefunden, an dem sich Vertreter von Schwimmvereinen und Schulen beteiligt haben. Auch der Einsatz von Schwimmcontainern wurde dort thematisiert.

„Allerdings sind sich die Beteiligten darin einig, dass reine Container zur Wassergewöhnung nicht ausreichend wären“, erklärte Kemper. Solche Container könnten für kurze Zeit als Bezirksangebot von der Stadt angenommen werden, genügen jedoch nicht für Schwimmausbildung und Wettkampfbetrieb. „Es ist klar, dass Fläche und Tiefe benötigt wird. Der Techniker ist informiert, ob so etwas generell machbar ist. Wenn, dann werden wir den Containerstandort nicht auf dem Dahler Badgelände festlegen, sondern eher in Richtung Pragpaul denken“, so Kemper. Das geschehe im Hinblick auf vorbereitende Arbeiten zur Badsanierung in Dahle: „Wir konnten für die dortige Bachberäumung die selbe Firma gewinnen, die auch für den Steinwinkeler Bach zuständig ist“, berichtete der Kämmerer. Für die gewünschte große Schwimmcontainerlösung muss auch die Bezirksregierung Arnsberg ihr Okay geben.

Altena war die erste Kommune, die einen Wiederaufbauplan eingereicht hat und der mittlerweile die ersten Änderungsanträge benötigt. „Die Förderrichtlinie Wiederaufbau ist gesichert und es gibt neue, verlängerte Antragsfristen. Das betrifft uns zwar nicht, aber andere Kommunen können noch was retten“, so Kemper. Eine jüngere positive Entwicklung sei eine flottere Finanzierung: „Man kann sich direkt nach Einreichung eines Projektdatenblatts 30 Prozent der Fördersumme auszahlen lassen, was manches Projekt schneller voranbringen dürfte.“