Warteliste für Schuldnerberatung immer länger: Eine Personen-Gruppe besonders betroffen

Von: Christos Christogeros

Die Kosten steigen – in allen Lebensbereichen. Dies treibt immer mehr Menschen in Werdohl und Altena zur Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt. Von der Infaltion sind vor allem Haushalte mit niedrigeren Einkommen betroffen. © DPA

Tagtäglich treffe man bei der Schuldnerberatung Werdohl/Altena der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf verzweifelte Menschen – und es würden immer mehr.

Altena – Als Folge der Inflation sieht Oliver Frebel, Leiter der Schuldnerberatung im Awo-Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis, gerade die niedrigeren Einkommen stark betroffen. Der Experte warnt: „Das Überschuldungsrisiko steigt“.

300 Personen lassen sich beraten

Zu Beginn der Aktionswoche der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) am Montag, 12. Juni, beschreibt Frebel die Arbeit der Beratungsstelle Altena/Werdohl: „Viele Menschen in der heimischen Region machen sich große Sorgen und sind verunsichert, wie sie die Zukunft bewältigen können. Das erleben wir tagtäglich in unserer Schuldnerberatung“. In Altena und Werdohl berate die Arbeiterwohlfahrt im Durchschnitt 300 Personen. Hinzu kämen über 1 000 Kurzberatungen, die bis zu einer Stunde dauern würden.

Etwa 100 Menschen auf der Warteliste

Wie an vielen anderen Orten in Deutschland würden aber die Wartelisten immer länger. Derzeit stünden in Werdohl und Altena etwa 100 Menschen auf der Warteliste und warteten auf den Beginn einer Insolvenzvorbereitung. Die Wartezeit liege bei rund einem Jahr.

Das Motto der Aktionswoche „Was können wir uns noch leisten? – Überschuldungsrisiko Inflation“ gebe die Stimmung ganz gut wieder, erklärt Oliver Frebel. Es sei deutlich zu spüren, dass die meisten Waren, Energie, Mieten und andere Dinge teurer geworden seien. Haushalte mit knappem Einkommen treffe es besonders hart: Nicht wenige Haushalte müssten bereits ein Drittel ihres Einkommens allein für den Wohnraum ausgeben und eine Entspannung der Situation sei nicht in Sicht. Umso schwieriger werde es dann, die gestiegenen Energiekosten und die deutlich teureren Lebenshaltungskosten zu stemmen.

„Als eine der verbandlichen Schuldnerberatungen ist es uns ein großes Anliegen, in der Diskussion über Inflation und ihre Folgen die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation besonders von der Inflation betroffen sind“, sagt Oliver Frebel. Daher unterstütze er die Forderungen der Verbände-Arbeitsgruppe zur Aktionswoche Schuldnerberatung.

Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung

„Wir brauchen einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung“, sagt er. Das sei angesichts des deutlich wachsenden Beratungsbedarfs dringend notwendig. Zudem müsse es einen zukunftsweisenden Ausbau der Finanzierung von sozialer Schuldnerberatung geben.

Der Schuldnerberater fordert einen generellen Pfändungsschutz von existenzsichernden Leistungen. Solange es den nicht gebe, sei eine finanzielle Abwärtsspirale für viele Haushalte vorprogrammiert. Diese führe dann auch dazu, dass die grundlegendsten Dinge wie Strom oder Gas nicht mehr bezahlt werden könnten, sodass es zu Energiesperren komme. „Mit allen Schuldnerberatungen der Verbände fordern wir: Keine Energiesperren für Verbraucher“, sagt Frebel. Vielmehr müsse ein unbürokratischer Zugang zu Sozialleistungen gewährleistet werden.

Auswirkungen auf Immobilienmarkt

Oliver Frebel weist darauf hin, dass für viele Klienten wegen der in Folge der Inflation steigenden Zinsen Kredite deutlich teurer würden. „Auch der ohnehin schon teure Dispokredit wird noch kostspieliger. Aber gerade Haushalte mit knappem Einkommen müssen diesen viel häufiger nutzen. Ebenso wird es für manche Familie, die sich mühevoll ein Eigenheim geleistet hat, ein böses Erwachen geben. Die Anschlussfinanzierung wird sehr viel teurer werden und wenn der Immobilienmarkt einbricht, wird es unter Umständen keine Anschlussfinanzierung geben“, sagt Oliver Frebel abschließend.

