Schufa bestimmt übers vergünstigte Schülerticket

Von: Ina Hornemann

Das eigene Schufa-Scoring sollte jeder Bürger im Hinterkopf behalten. Sonst kann es zu bösen Überraschungen kommen, wie Betroffene mit Negativ-Einträgen aktuell bei der Buchung eines Deurtschland-Ticket-Abos erfahren. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Deutsche Bahn macht sie und die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) auch: die Bonitätsprüfung. Wer das Deutschlandticket für 49 Euro über jene (und auch andere) Verkehrsgesellschaften bucht, muss damit rechnen, dass bei negativer Schufa kein Ticket ausgestellt wird. „Das sollten wir im Auge behalten“, diente Sonja Reckschmidt (CDU) dem Stadtrat in der Sitzung am Montagabend an und bekam Zustimmung: „Es sollte ja genau für finanziell schlechter gestellte Menschen eine Erleichterung sein.“

Altena – Die Stadt Altena möchte auch Schülern, die gar keinen Anspruch auf ein Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben, ermöglichen, günstig zu fahren. In den Sekretariaten der Schulen hat sie deshalb Antragsformulare hinterlegt, die ausgefüllt bei der MVG eingereicht werden müssen, um ein vergünstigtes Deutschlandticket zum Preis von 29 Euro zu bekommen. Die Differenz von 20 Euro für das „eTicket Deutschland Schule“ übernimmt die Stadt Altena, um mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Denn während mit der alten Schülerfahrkartenregelung tatsächlich auch nur Schulfahrten unternommen werden konnten, ermöglicht das „eTicket Deutschland Schule“ Inhabern auch Vergnügungsfahrten quer durch die Republik zu jeder Tages- und Nachtzeit, während Schüler, die zu nah an der Schule wohnen, in die Röhre schauen würden.

Vor der obligatorischen Bonitätsprüfung beim klassischen Deutschland-Ticket macht die MVG auch beim „eTicket Deutschland Schule“ nicht Halt. „Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir Geld verdienen müssen“, erklärt MVG-Pressesprecher Jochen Sulies. Heißt: Wer ein zu negatives Scoring bei der Schufa aufweist, muss damit rechnen, dass kein Abo-Vertrag zustande kommt.

ÖPNV-Nutzer mit ähnlichen Problemen tauschen sich im Internet rege aus. Die Bonitätsprüfung kann umgangen werden, wenn das Ticket zum Beispiel über eine Kreditkarte abgerechnet wird oder über ein Paypal-Konto. Die Schufa selbst gibt auf ihrer Homepage Auskunft darüber, dass es Verkehrsbetriebe gibt, die Kreditkartenzahlungen, PayPal, Direktüberweisungen oder Vorkasse akzeptieren.

In der Regel werden Tickets aber erst nach Zahlungseingang verschickt oder freigeschaltet. Auf die Bonitätsprüfung wird verzichtet, da auf diesen Wegen kein Zahlungsausfall zu erwarten ist, beziehungsweise Banken beim Ausstellen einer Kreditkarte eine gewisse Bonität vorausgesetzt haben.

Die MVG akzeptiert Zahlungen mit PayPal und Kreditkarte in ihrer App, über die allerdings lediglich Tickets verkauft werden, die Verbindungen im WestfalenTarif betreffen. Für Schüler, deren Eltern ein negatives Schufa-Scoring aufweisen, kann der Weg zum vergünstigten „e-Ticket Deutschland Schule“ also verwehrt bleiben. Die Schufa selbst erklärt ihr Vorgehen bei Anfrage durch einen Verkehrsbetrieb selbst: „Wird beim Kauf eines Deutschlandtickets eine Schufa-Abfrage durchgeführt, dann teilt die Schufa in den allermeisten Fällen nur mit, ob uns der Besteller bekannt ist, und übermittelt in der Regel auch einen Scorewert. Dieser Scorewert basiert auf statistischen Analysen – das bedeutet, dass anhand von Erfahrungen aus der Vergangenheit Zahlungsprognosen für die Zukunft berechnet werden. Nur wenn Negativeinträge vorliegen, teilen wir unseren Vertragspartnern mit, wie hoch die offenen Schulden sind und seit wann sie bestehen. Wir geben aber keine Auskunft darüber, bei welchen Unternehmen diese vorliegen.“