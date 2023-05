Kurz vor dem großen Schützenfest: Mützen in einigen Größen vergriffen

Von: Jona Wiechowski

Sandra Heisler zeigt einen Teil des Schützenmützen-Vorrats in ihrem Laden DriemeS an der Lennestraße 60. Die meisten Größen gibt es noch. Inzwischen – gut vier Wochen vor dem Fest – tun sich ein paar Lücken auf. Nicht mehr zu kriegen sind die Größen 58, 59 und 61. © WIECHOWSKI

Wie groß die Nachfrage nach Schützenmützen nach so langer Pause ist? „Zu groß“, sagt Sandra Heisler mit einem Lächeln. Nur in ihrem Laden DriemeS gibt es die obligatorischen Mützen. Einige Größen sind ausverkauft. Und rechtzeitig zum Fest vom 8. bis 11. Juni wird das auch nichts mehr. Das hat einen guten Grund. Auch eine andere Sache fällt auf.

Altena – Die grünen Mützen werden alle von Hand bei einer Manufaktur in Norddeutschland hergestellt, berichtet Heisler. Lieferzeit aktuell: um die sechs Wochen. Es gebe Engpässe und vorbestellt hätten nur die allerwenigsten. Konkret nicht vorrätig hat Heisler die Größen 58, 59 und 61. Sonst ist die Auswahl in dem Laden an der Lennestraße 60 aber noch bestens: Mehr als 80 Mützen habe sie auf Lager. Die kleinste – Größe 48 – sei für Babys. Mit 55 Euro das Stück kosten übrigens alle das gleiche.

Neben Mützen hat DriemeS noch viele weitere Schützenfest-Artikel im Angebot – unter anderem Buttons mit der Aufschrift „Diese Mütze wird GPS überwacht!“. © Wiechowski, Jona

Was in diesem Jahr auffällt: „Einige Mützen sind geklaut worden oder sind verloren gegangen“, erzählt Heisler von durchaus mehreren Kunden in den vergangenen Wochen, die das berichtet hätten. Das hat sie auf eine Idee gebracht: Bedruckte Buttons, also kleine runde Anstecker, mit der Aufschrift „Diese Mütze wird GPS überwacht.“ Quasi zur Abschreckung. Neben Kunden, die Ersatz für ihre verlorene oder gestohlene Mütze besorgten, gebe es auch jene Schützen, die sich nach langer Zeit ein neues Exemplar holten.

Viel mehr als Mützen im Angebot

„Kunden kommen auch aus Letmathe oder Lüdenscheid und kaufen eine grüne Schützenmütze“, erzählt sie, dass das Altenaer Schützenfest auch über die Stadtgrenzen hinaus beliebt sei. Insgesamt könne sie feststellen, dass die Mützen-Nachfrage für dieses Schützenfest besonders gut sei. Zuletzt hatte die Friedrich-Wilhems-Gesellschaft, die normalerweise alle drei Jahre ihr Schützenfest feiert, im Jahr 2018 feiern können. Dann folgte die lange Corona-Zwangspause. In 2023 kann es nun endlich wieder rundgehen. Die Vorbereitungen dafür laufen längst auf Hochtouren.

Sandra Heisler verkauft nicht nur die Mützen. In ihrem Laden in der City mit bedruckten, bestickten und gravierten Artikeln gibt es darüber hinaus eine breite Palette an anderen Schützenfest-Artikeln, darunter Socken, Schürzen, Hoodies oder Kappen.