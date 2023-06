Schon einmal fast ausgebucht: Schützenhilfe fürs Gasthaus Altena

Rolf Steffen und Dragan Durovic können endlich ihr Haus für Übernachtungen öffnen

+ © Hornemann Rolf Steffen (r.) und Dragan Durovic haben den Betrieb des Gasthaus Altena am Linscheider Bach aufgenommen. Die attraktive Sonnenterrasse darf nicht nur von Hotelgästen genutzt werden. Dort gibt es Snacks, Kuchen und bei schönem Wetter auch was vom Grill. © Hornemann

Das Schützenfest war ein Volltreffer für Dragan Durovoc und Rolf Steffen. Eine Woche vorher waren alle Genehmigungen für den Hotelbetrieb des Gasthauses Altena beisammen und Noch-König Andreas Opitz löste die allgemeine Bettennot, indem er kurzerhand alle Auswärtigen in Richtung Linscheider Bach vermittelte.

Altena – „Und so hatten wir auf einen Schlag 23 von 24 Zimmern vermietet bekommen“, berichten der Projektleiter und der Betreiber. Sie haben aus einem ewigen Leerstand ein Schmuckstück geschaffen.

Nach dem unrühmlichen Ende der Drogentherapieeinrichtung Sirius reihte sich lange Zeit Schandfleck an Schandfleck im Linscheider Bach: Neben dem leerstehenden Gebäude wucherte das alte Freibad zu. „Aber das hat ja bald auch ein Ende“, erklärt Investor Rolf Steffen mit bestem Blick auf die Bautätigkeit des neuen Seniorenwohnprojekts auf dem Gelände gegenüber. Dass mit dem Gasthaus Altena etwas Schönes geschaffen worden ist, lässt schon die Sonnenterrasse erahnen. „Öffentlich, nicht nur für Hotelgäste“, betont Dragan Durovic, der das Hotel betreibt. Noch sind alle weiteren Servicekräfte auf Abruf im Einsatz. „Wir wollen jetzt bei Booking.com rein. Dann dürften wir deutlich leichter zu finden sein“, erklärt Rolf Steffen, der den Komplex vor wenigen Jahren für kleines Geld erstanden hatte und mit Dragan Durovic Stück für Stück liebevoll, aber wirtschaftlich sanierte.

+ Blick in ein Zwei-Bett-Zimmer im Gasthaus Altena: Ein Teil des Mobiliars stammt aus dem Plaza-Hotel Berlin. © Hornemann, Ina

Gebettet sind die Hotelgäste übrigens wie im feinen Plaza-Hotel. „Da stammt ein Teil unseres Mobiliars her. Wir haben zugeschlagen, als der Hotelstandort in Berlin erneuert wurde“, berichtet Rolf Steffen. Dass nicht alles neu gekauft, sondern vieles sorgsam wieder aufbereitet wurde, erklärt die Preise im Gasthaus Altena: 39 Euro das Einzelzimmer, 74 Euro das Doppelzimmer und 87 Euro das Drei-Bett-Zimmer – Frühstück inklusive. Fernsehgeräte und W-Lan sind in jedem Zimmer Standard. Der Frühstücksraum ist erweiterbar und für eine Fete ist auch noch Platz: Ein Saal mit Platz für 80 Personen ist ins Gasthaus Altena integriert.

+ Hier kann abends noch ein Kaltgetränk genommen werden. Die Loungebar grenzt an die Terrasse vom Gasthaus Altena an. © Hornemann, Ina

„Gastronomisch können wir den aktuell nicht mitversorgen. Aber dafür gibt es ja Caterer“, berichtet Rolf Steffen. Dragan Durovic kümmert sich trotzdem ums leibliche Wohl im Haus: In der Bar und auf der angrenzenden Sonnenterrasse gibt es Kuchen, Snacks, Kalt- und Warmgetränke, Eisbecher und bei schönem Wetter wird der Grill angeheizt. Der „Gästehaus-Grillteller“ ist sogar ein All-you-can-eat-Angebot. „Wir möchten uns bewusst auch für Nicht-Hotelgäste öffnen. Das Gasthaus ist auch ein Ort zum Verweilen für Altenaer.“

Rolf Steffens Herz schlägt mittlerweile in Witten und in der Burgstadt. Dem 70-Jährigen gehört nicht nur das Gasthaus, sondern auch die ehemalige Arbeitgeberverbandsvilla und ein Objekt an der Lüdenscheider Straße. Bei der Sanierung von letztgenanntem Gebäude half ihm Dragan Durovic, der nun das Gasthaus Altena betreibt. „Es ist für uns beide Neuland, aber wir haben Spaß daran“, schildert das Duo. Beide sehen diverse Potenziale in der Region. „Blickt man auf den Radfahrtourismus im Ruhrgebiet und die Übernachtungs- und Gastroangebote, die extra deshalb geschaffen wurden, dann sieht man, dass da boomende Nischen entstanden sind. Wenn der Lenneradweg hier in die Gänge käme, könnte Altena da viel vom Kuchen abbekommen“, schätzt Rolf Steffen und bedauert, nicht schon vor zehn Jahren ins Hotelgewerbe eingestiegen zu sein: „Das Haus bietet noch mehr, sogar einen zweiten Bauabschnitt. An den wagen wir uns aber erst ran, wenn der erste ausgelastet ist“, berichtet der Unruheständler lachend.