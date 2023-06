Schützenfestauftakt in Altena an Fronleichnam

36 / 38

Coronabedingt fünf lange Jahre warten mussten die Altenaer Schützen der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft warten, bis sie endlich wieder Schützenfest feiern durften. Am Donnerstag war es dann endlich so weit. Das lange Festwochenende wurde an Fronleichnam mit dem Antreten und dem Zapfenstreich eröffnet. © Hornemann, Ina