Schützenfest in Altena: Dreimal fette Party-Stimmung mit diesen Bands

Von: Jona Wiechowski

Schnell im Griff hatte DJ N-Sure die feiernden Besucher etwa beim FWG-Sommerfest im vergangenen Jahr. © KREMER

Nach außerordentlich langen fünf Jahren Pause, ist die Vorfreude auf das nächste Schützenfest der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft vom 8. bis 11. Juni besonders groß. Diese Bands sollen den Gästen einheizen.

Altena – Für ordentlich Stimmung im großen Schützenzelt sorgen am Freitagabend, 9. Juni, „Deluxe – the radioband“ und später dann DJ N-Sure. Am Samstag, 10. Juni, wird die Band Free Steps dem Schützenvolk ordentlich einheizen. Darauf können sich die Schützen freuen – ein Überblick.

Deluxe – the radioband

Die Essener Radioband beschreibt sich auf ihrer Homepage als sowas „wie Ihr Lieblingsradiosender, der nur Hits spielt.“ Die Gruppe kommt immer mit sieben oder acht Mitgliedern, darunter drei bis vier Sänger. Das sorgt dafür, dass die Band so ziemlich alles spielen kann, was gute Laune macht: Hits aus Pop, Rock und Soul.

Beim Bungernfest 2021 sorgte „Deluxe – the radioband“ aus Essen bereits für beste Stimmung. Am Freitag, 9. Juni, können sich die Schützen auf einen weiteren stimmungsvollen Auftritt freuen. © WIECHOWSKI

Dass das hervorragend funktioniert, davon konnten sich die Altenaer erst 2021 noch beim Bungernfest überzeugen: Gut 800 Gäste feierten hier zu einer bunten Palette an bekannten Songs, sangen und klatschten mit und genossen die Show. Spielen wird die Band aus Essen bis in den späten Freitagabend.

DJ N-Sure

Kein Unbekannter bei den Altenaer Schützen ist DJ N-Sure, der am Freitagabend ab 1 Uhr übernehmen wird und für Top-Stimmung bis tief in die Nacht sorgen wird. Laut Biografie ist DJ N-Sure einer der meistgebuchten DJs in ganz Deutschland.

„Einer Mischung aus allen musikalischen Genres verleiht er mit eigens produzierten Mashups das gewisse Etwas, durch das seine Art aufzulegen aus hunderten von DJs heraussticht“, heißt es auf der Homepage der Hallgrimson Entertainment Group GmbH, über die er buchbar ist.

Schon mit nur 16 Jahren legte der Künstler los, spielte erst auf kleineren Veranstaltungen und kam dann immer größer raus. Als Support-DJ wurde er laut der Homepage für Weltstars wie Snoop Dogg und Timberland gebucht, spielte in weltweiten Metropolen wie London, Madrid, Budapest, Luxemburg, Barcelona oder Amsterdam und war auf den größten deutschen Elektro-Festivals wie dem Parookaville Festival und dem World Club Dome zu Gast.

In Altena sorgte er beim Sommerfest der FWG im vergangenen Jahr für eine ausgelassene Atmosphäre.

Free Steps

„Ob Rock- und Popklassiker oder das Neueste aus den Charts oder aus Malle, im Free Steps-Partyprogramm sind sie alle zu finden – die Hits, die jeder kennt“, sagt Matthias Hoyer, der für die Buchungen der Band aus Vechta zuständig ist, die die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft ebenfalls nicht zum ersten Mal verpflichtet.

Free Steps spielte schon 2018 auf dem Schützenfest. Auch dieses Mal sind sie wieder dabei. © WIESCHMANN

Am Samstagabend soll auf der Bühne im großen Festzelt ein gekonnter Mix aus den Partykrachern der 70er, 80er und 90er Jahre bis hin zu aktuellen „Top 40-Playlisten“ zum Besten gegeben werden. Die Band verspricht einen professionellen Auftritt und eine mitreißende Show der zehn Musiker des „Free Steps“-Orchestra in klassischer Bandbesetzung und vierköpfigem Bläsersatz garantiert.