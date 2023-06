Der neue Schützenkönig in Altena: Ein interkommunaler Regent

Von: Ina Hornemann

Teilen

Michael Funnemann ist Altenas und Nachrodt-Wiblingwerdes Regent nach fünf Jahren. Er vertritt des stark angewachsenen Nachrodter Teil der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. © Hornemann

„Nachrodt hat einen König!“ schallte es über den Platz vor dem Haus Lennestein in Altena, als Michael Funnemann dort feierlich einzog. Mit dem 1686. Schuss holte sich der 52-Jährige aus der Kompanie Kelleramt am Freitag die Königswürde der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft.

Altena – Michael Funnemann steht mit seiner Nachrodter Herkunft für die gewachsene interkommunale Zusammenarbeit der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft.

Mit Michael Funnemann wird ein Bogen gespannt zum enorm angewachsenen Nachrodt-Wiblingwerder Teil der Kompanie Kelleramt. Der hat in den vergangenen Jahren mächtig zugelegt, feierte große Kränzebinderfeste, wo zeitweise kläglich kleine Grüppchen zusammen kamen. Es ist auch ein Verdienst von Funnemann, dass dort wieder richtig viel Leben ist. Der 52-Jährige ist Verwaltungsleiter der Probstei Wattenscheid, hat lange in Nachrodt gelebt und ist mittlerweile in Letmathe ansässig mit seiner Familie. Funnemanns sind tief in der Pfarrei St. Matthäus verwurzelt.

Schützenfest in Altena: das Königsschießen Fotostrecke ansehen

Camino de Santiago: Eine besondere Glaubensreise

2011 machte Funnemann sogar eine besondere Glaubensreise und ging den Camino de Santiago. Heute bereichern neben Ehefrau Sandra auch seine Kinder Samuel (8) und Sina (5) sein Leben – und natürlich die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, die einen jeden Schützen in verantwortlicher Position fordert. Funnemann ist dort Scheffe.

Proklamation der Königin: Katja Grass (r.) hat ihre Krone weitergeben an Julia Padberg. © Hornemann, Ina

Blick auf Königin Julia Padberg: Ursprünglich aus der Nette stammend und dort von Papa Jochen Hülle voll ins Schützenwesen integriert, ist die 38-Jährige heute ein Mühlendorfer Kind. Ihr „Prinz Philip“, wie die Partner der Königinnen scherzhaft genannt werden, ist ein echter – nur anders geschrieben. Philipp Padberg ist Zugführer im ersten Zug der Kompanie Mühlendorf. In den engeren Hofstaat kommen Bernd Fischer und Christina Westerwell sowie Jan und Jaqueline Hülle.

Zwei Super-Treffer für das Kelleramt

Bis die Namen des neuen Regentenpaars feststanden, vergingen wieder einige Stunden in brütender Hitze am Schießstand an der Werdohler Straße. Erster Insignienschütze des Tages wurde Jens Retzlaff. Er holte mit dem 171. Schuss die Krone. Nur sechs Kugeln später fiel nach dem Schuss von Simon Frassek der Apfel zu Boden – zwei Super-Treffer hintereinander für das Kelleramt!

Jens Retzlaff holte mit dem 171. Schuss die Krone. Er war der erste Insignien-Schütze des Tages und stammt ebenso aus dem Kelleramt. © Hornemann, Ina

Mit Schuss 591 ging das Zepter zum Zug 4 der Kompanie Freiheit. Schütze Lars Peschick strahlte über das ganze Gesicht, als ihn seine Zugkollegen schulterten und mit ihm den Eichenlaubkranz hoch leben ließen.

.Simon Frassek, der nur sechs Kugeln nach Retzlaff den Apfel herunterholte, gehört ebenfalls der Kompanie Kelleramt an. So landeten ganz fix zwei begehrte Teile vom Vogel in der Königskompanie. © Hornemann, Ina

Schützen üben Kritik und fordern Nachbesserung für künftige Feste

Zwei dieser besonderen Auszeichnungen blieben mal wieder im Schießstand übrig. Der Adler 2023 fiel mit beiden Flügeln zu Boden. Tatsächlich wackelte kaum etwas an dem viel beschossenen, vom Tier selbst aus betrachtet rechten Flügel. Und so tat sich zwischen 11.08 Uhr und 15.24 Uhr nichts Spannendes mehr im Kugelfang – und mittlerweile äußern immer mehr Schützen Kritik am nahezu aussichtlosen Ringen um eine der Trophäen. Häufig wurde um Nachbesserung für künftige Schützenfeste gebeten. Auch um die Befüllung der Munition wurde wieder heftig diskutiert. Verspürten die einen Teilnehmer so gut wie nichts, kamen andere mit Rückschlagsschmerz aus dem Schießstand heraus.

Antreten zum Vogelschießen im Bungern mit kurioser Verspätung Fotostrecke ansehen

König Michael ließ allerdings nicht lange auf sich warten, als das Vorstandsschießen am Nachmittag begann. Die Schaulustigen am Lennestein und auf dem Lidl-Parkplatz riefen sofort nach ihm, als der ramponierte Adler endlich gefallen war: „Wir wollen den König sehen, wir wollen den König sehen!“ Das nahm Noch-Regent Andreas Opitz zum Anlass, um mitsamt seiner Königskette noch mal ein kleines Tänzchen in Richtung Publikum zu veranstalten.

Der Adler ist tödlich getroffen und fliegt in leichter Schräglage zu Boden. © Heyn

Tanzender Einzug in den Schießstand

Übrigens gab es beim Einzug der Züge in den Schießstand ein Novum: Die Musikcombo „Brass2go“ begleitete die Kompanie Freiheit auf dem Weg vom Langen Kamp zum Schießstand. Ihre Musik ist beschwingt und nicht zum Marschieren geeignet – so tanzten die Schützen kurzerhand ein. Und weil auch die Zaungäste die Musiker sofort in ihr Herz geschlossen hatten, spielten die mitten auf der Straße ein Ständchen mehr. Eine Geste, an der das Königsschießen viel gewinnen konnte.

Zepter-Schütze Lars Peschick stammt aus dem Zug 4 der Kompanie Freiheit. © Hornemann, Ina

Außer der Reihe zu tanzen scheint ein guter Ansatz für das Altenaer Schützenfest 2023 zu sein. Weniger straffere Protokolle lockern das Fest angenehm auf. Das Wochenende im Zelt verspricht wieder ein sehr schönes zu werden. Die Feierlaune ist nach der langen Zwangpause stärker da, denn je.