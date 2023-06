Schützenfest in Altena 2023: Das große Vogelschießen im Live-Ticker

Von: Volker Heyn, Ina Hornemann

Teilen

Alle Schützen werden am Freitag, 9. Juni, mit Eichenlaub morgens zum Vogelschießen im Bungern angetreten, der Hauptmann hält eine Ansprache an die versammelten Männer – das ist eine der vornehmsten Aufgaben von Klaus Hesse. © Thomas Bender (Archiv)

Beim Mega-Schützenfest in Altena steht am Freitag das Vogelschießen an. Wer trifft die Insignien und wer holt am Ende den Adler herunter? Alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Altena - Das Schützenfest der Friedrich-Wilhelm-Gesellschaft in Altena ist das Großereignis in diesem Jahr. Gefeiert wird nach fünfjähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie vom 8. Juni (Fronleichnam) bis 11. Juni 2023.

Regierte am ersten Festtag noch das Rekord-Königspaar Andreas Opitz und Katja Grass, geht es am Freitag um die Frage: Wer wird nach fünf Jahren der neue Schützenkönig der Altenaer Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft? Wir berichten hier live vom Vogelschießen.

Schützenfest in Altena 2023: Das große Vogelschießen im Live-Ticker

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.15 Uhr: Jetzt ist auch das Zepter gefallen. Der erfolgreiche Schütze ist mit dem 591. Schuss Lars Peschick (Zug 4 Lennestein). Damit geht es jetzt an die Flügel.

Schoss das Zepter: Lars Peschick. © Hornemann, Ina

10.55 Uhr: Für den Lennestein-Zug zündet der Fanclub eine grün-weiße Rauchbombe.

Stimmung wie im Stadion am Schützenfest-Freitag in Altena. © Hornemann, Ina

10.54 Uhr: Nach dem deutlich verspäteten Beginn geht es mittlerweile zügig voran im Schießstand. Aktuell stehen wir bei Schuss 529.

10.52 Uhr: Der Soziale Dienst des Ellen Scheuner Hauses beobachtet das Schießen von der Sonnenterrasse des ehemaligen St. Vinzenz Krankenhauses.

Auch auf der Terrasse des Scheuner-Hauses wird Schützenfest gefeiert. © Hornemann, Ina

10.42 Uhr: Die Züge, die fertig sind mit dem Schießen, kehrten nach einer Bierpause vom Lennestein zurück in Richtung Zelt.

Die Züge der FWG marschieren über die einseitig gesperrte Bundesstraße. © Hornemann, Ina

10.40 Uhr: Verboten, aber ein kleiner Spaß muss sein. Frau im Schießstand.

Der Schießstand der FWG. © Hornemann, Ina

Update, 10.35 Uhr: Es gibt Probleme mit der Behelfsampelanlage auf der B236 zwischen Pott-Jost-Brücke und Lennestein. Bekanntlich ist die Bundesstraße ja erstmals halbseitig gesperrt, damit diese von den Schützen genutzt werden kann, auf der anderen Fahrspur sind die Fahrzeuge unterwegs. Weil dies jedoch nicht klappte und sich die Autos teilweise sogar gegenüberstanden, hat jetzt das Ordnungsamt übernommen. Mit mehreren Kräften wird der Verkehr von Hand geregelt.

Update, 10.30 Uhr: So sieht sie aus, die Schießkarte der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft.

Begehrtes Objekt: Die Schießkarte der FWG. © Hornemann, Ina

Update, 9.58 Uhr: Drei Gewehre sind im Einsatz. Die Firma Niemöller betreut wie seit 25 Jahren den Schießstand. Es gibt drei Ersatzgewehre.

Update, 9.43 Uhr: Auch Frassek gehört zur Kompanie Kelleramt, die sich also über zwei Erfolge binnen kurzer Zeit freuen darf.

Update, 9.42 Uhr: Die nächste Insigne ist gefallen. Mit dem 177. Schuss holt Simon Frassek den Apfel aus dem Kugelfang.

Simon Frassek holte den Apfel. © Hornemann, Ina

Update, 9.33 Uhr: Seine Krone hat der Aar schon einmal verloren, Jens Retzlaff (Kelleramt) hat sie abgeschossen.

Jubel beim Kelleramt: Jens Retzlaff holte die Krone. © Hornemann, Ina

Update, 9.19 Uhr: Beste Stimmung im Zelt. Die Jubilare geben Runde um Runde.

Das Bier schmeckt den Altenaer Schützen schon zu früher Uhrzeit. © Heyn, Volker

Update, 9.15 Uhr: Ausmarsch zum Schießen aus dem Zelt. Hier der Versetaler Musikzug mit Zug 2 Kelleramt.

Ausmarsch: Aus dem Zelt geht es Richtung Schießstand. © Heyn, Volker

Update, 9.13 Uhr: Jubel von der gegenüber liegenden Straßenseite. Die Fans feuern an.

Die Stimmung ist bestens. © Hornemann, Ina

Update, 9.04 Uhr: Endlich geht es los, Hauptmann Klaus Hesse hat den ersten Schuss abgegeben.

Hauptmann Klaus Hesse eröffnet das Vogelschießen. © Hornemann, Ina

Update, 8.45 Uhr: Erst jetzt marschiert endlich der erste Zug aus dem Festzelt Richtung Vogelschießen ab, eigentlich sollte das bereits um 8 Uhr passieren...

Update, 8.35 Uhr: Kein Schützenfest ohne Panne: Nach einer langen coronabedingten Schützenfest-Zwangspause von fünf Jahren seinen nicht mehr alle mit den Abläufen vertraut zu sein. So verließ der Schützenzug mit Kapelle an der Spitze nach dem Antreten den Bungern in die falsche Richtung. Einige schienen direkt ins Festzelt zu wollen. Der Irrtum wurde natürlich rechtzeitig bemerkt...

Update, 8.30 Uhr: Die wichtigste Ehrung am Freitagmorgen beim Antreten: Rendant Ulrich Wirthsmann wurde zum Ehrenscheffe ernannt. Überreicht wurde ihm zunächst nur ein provisorischer Orden. Schließlich ist Wirthsmann bei der FWG auch für die Beschaffung der Orden zuständig und durfte von seiner Ehrung im Vorfeld natürlich nichts wissen.

Update, 8.29 Uhr: Die Verspätung der Rahmeder, durch die sich der Start ins den Freitag um rund 30 Minuten verzögerte, hat einen kuriosen Grund. Nachdem die Kapelle aus Sundern-Hagen schon am Donnerstagabend im Festzelt gespielt hatte, deponierten sie ihre Instrumente in einem nahen Geschäft. Dorthin wurden die Musiker am Freitagmorgen per Bus gebracht. Als sie mit den Instrumenten zurück aus dem Geschäft kamen, war der Bus bereits wieder weg. Also mussten sich die Musiker zu Fuß zur Rahmede aufmachen...

Update, 8 Uhr: Wirklich alle Kompanien? Nein, die Rahmede kommt zu spät, wegen einer Panne mit der Kapelle.

Viel los am Freitagmorgen beim Antreten. © Heyn, Volker

Update, 7.58 Uhr: Der Schützenfestfreitag in Altena ist gestartet, am frühen Morgen sind alle Kompanien am Bungern angetreten.

Antreten der Kompanien am Bungern. © Heyn, Volker

Schützenfest in Altena 2023: Vogelschießen am Freitag – wer wird neuer König?

[Erstmeldung] Los geht es am Freitag früh morgens. Die ersten Kapellen ziehen schon vor 6 Uhr zum Wecken durch die Stadtteile. Die Kompanien treten je nach Wegstrecke zu bestimmten Zeitpunkten zwischen 6 und 6.30 Uhr an den Sammelplätzen in den Stadtteilen an. Dann geht es aus allen fünf Richtungen in den Bungern, wo Hauptmann Klaus Hesse seine Ansprache an die knapp 2000 Männer hält. Nach dem Einmarsch ins Zelt rücken die ersten Züge ab, um gegenüber dem Lennestein auf den Vogel zu schießen.

Beide Flügel, Krone, Zepter und Apfel können abgeschossen werden, die Preisschützen werden ausgezeichnet. Der Vogel selbst kann nicht so einfach abgeschossen werden. Erst wenn es ans Königsschießen geht, wird der Rest vom total zerfledderten Adler so präpariert, dass er mit einem Treffer von seiner Stange geholt werden kann. Es wird ein Stern am Vogelrumpf befestigt, für dessen Abschießen ein Schießorden verliehen wird.

„Wenn alles so läuft, wie geplant, wird das Schießen am Freitag zwischen 14 und 14:30 Uhr beendet sein“, so Axel Rulf als Leiter der Schießstandkommission. Der König wird im Zelt im Anschluss an das Schießen proklamiert, die Königin aber erst zu Beginn des ersten Festabends. Danach steigt die erste von zwei Mega-Partys.

Die Festordnung für das Alteaner Schützenfest im Überblick